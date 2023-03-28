  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İngilizlerden beklenmedik Türkiye kararı! Sterlindeki artış orada etkisiz kalabilir

Kılıçdaroğlu 'gel bakalım Muharrem'in ayağına gidiyor! Adaylıktan çekilmesi için bakın ne teklif edecek...

CNBC'den Türk savunma sanayii yorumu: Erdoğan'ın projesi meyvesini verdi

Terör örgütü PKK'dan 7'li koalisyona açık destek!

Batsın sözde ‘Demokrasi Zirveniz’ Türkiye çağrılmadı Babacan mest oldu

Cem Küçük, 'Dün iki bakanla görüştüm' dedi! Bakanlardan aldığı sayıyı Türkiye'ye duyurdu

O yazardan gündemi sarsacak iddia! Kılıçdaroğlu 5 milyar dolar rüşvet aldı.

Togg rekora koşuyor! Son sipariş bomba

Türkiye, o alanda dünyada ilk 5’e girdi! Ha bu da birilerine kapak olsun

26 ülke, onun için kapımızı çaldı! Bütün dünya sırada! Resmen dolar yağıyor! Suudi Arabistan başı çekiyor
Aktüel Rize'de şiddetli fırtına! Çatılar uçtu
Aktüel

Rize'de şiddetli fırtına! Çatılar uçtu

Yeniakit Publisher
2023-03-28 19:19:00 -
Rize'de şiddetli fırtına! Çatılar uçtu

Rize'de şiddetli fırtına nedeniyle bazı evlerin çatısı uçtu, araçlar hasar gördü.

İl merkezinde etkili olan şiddetli fırtına dolayısıyla bazı evlerin çatısı uçtu.

Dağdibi mevkisinde yola uçan çatı nedeniyle 3 araçta hasar oluştu. Bölgedeki yolun bir şeridi ulaşıma kapatılırken, ulaşım alternatif yoldan sağlanıyor.

Çatı uçması nedeniyle Gülbahar Mahallesi'nde elektrik direğinde hasar oluştu. Bir süre elektrik kesintisinin yaşandığı aynı mahallede 10 katlı evin çatısı, 5 katlı yan binanın giriş kapısı üzerine düştü.

Dursun Ali Camadan, olay anında evde 4 kişi bulunduğunu, şans eseri kimsenin yaralanmadığını söyledi.

Pazar ilçesinde de fırtına nedeniyle bazı evlerin çatılarından kopan parçalar yola düştü.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yetkililer, rüzgar ve fırtınanın devam edeceğini belirterek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda ikaz etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23