0553 313 94 23

Rize'de senenin ilk karı yağdı

Rize'deki 2 bin 400 rakımlı Huser Yaylası'na mevsimin ilk karı yağdı. Her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği yayla beyaz örtüyle kaplandı.

21 Eylül 2019 Cumartesi 14:59
Rize'de senenin ilk karı yağdı

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı 2 bin 400 rakımlı Huser Yaylası'na mevsimin ilk karı yağdı.

Kentte dün akşam saatlerinden itibaren hava sıcaklığının düşmesi dolayısıyla Huser Yaylası'na kar düştü. Bölgede oluşan sis bulutlarını izlemek için her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği yayla, beyaz örtüyle kaplandı.

Yaylada yaşayan İsmet Kandemir, yaylanın beyaza büründüğünü belirterek, "Dün gece yağmur yağdı, hava soğuktu. Sabahın erken saatlerinde ise kar yağdı. Kar, bizim için de sürpriz oldu." dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Eylül 2019 Cumartesi 14:59
  1. Yağış
  2. Rize
  3. Kar
  4. kış
  5. Huser Yaylası
  6. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rize'de Huser Yaylası'nda mevsimin ilk karı
    1. Rize'de Huser Yaylası'nda mevsimin ilk..
    2. Suudi Arabistan'a 'Cemal Kaşıkçı'..
    3. 'Dünya barışı Kudüs'ten yükselecek'
    4. Deyrizor'da Esed güçleri ile YPG/PKK..
    5. Neşet Ertaş'ın kız kardeşi defnedildi
    6. Libra nedir? Facebook kripto Libra..
    7. Eşsiz şehir Kütahya'da gezilecek yerler
    8. Ada açıklarında düzensiz göçmen botu..
    9. Metiner’den ‘darbe’ uyarısı!..
    10. TMO'dan çekirdeksiz kuru üzümde 10 bin..
    11. 'Doğu'nun Trakyası'nda ayçiçeği hasadı
    12. İran ele geçirdiği ABD, İsrail ve..
    13. Kocaeli'de silahlı kavga! Bacağına..
    14. Başkan Erdoğan ABD'ye gitti
    15. Başkan Erdoğan: Sınır boylarında..
    16. Rize'de senenin ilk karı yağdı
    17. "Diriliş"in başladığı şehir Bilecik'te..
    18. 'Titrek kavak ormanları' Erciyes'in..
    19. Elektronik sigara ve nargile..
    20. Askere alınacak hükümlülerin..
    21. PSG, Keylor Navas'tan memnun! Kalenin..
    22. 15 yıl sabretti 16'ncı organ bağışıyla..
    23. Atadan miras tohumlarla ektikleri..
    24. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle amcasının..
    25. Yunanistan’a geçmek için gizlendiler!..
    26. Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gitti
    27. Anadolu Efes Fenerbahçe maç biletleri..
    28. Anadolu Efes Fenerbahçe..
    29. Bolu'nun incisi Göynük'te neler yapılır?
    30. Halk Mısır’da sokağa indi, İsrail..
    Türkiye'yi örnek gösterdiler: Herkesin harcı değil başkası göze alamaz
    Türkiye'yi örnek gösterdiler: Herkesin harcı değil başkası göze alamaz
    Görenler gözlerine inanamıyor... Kafasını çarptı, boynuzu çıktı!
    Görenler gözlerine inanamıyor... Kafasını çarptı, boynuzu çıktı!
    FETÖ’ye kök söktüren müdür ödüllendirildi
    FETÖ’ye kök söktüren müdür ödüllendirildi
    Havada gerilim! F-16'lar 7 saat boyunca takip etti
    Havada gerilim! F-16'lar 7 saat boyunca takip etti
    Ölüm uykusunda olanlara böyle haykırdı: Yerde kanlar içinde yatan, İslam Ümmeti'nin onuru, şerefi ve namusudur!
    Ölüm uykusunda olanlara böyle haykırdı: Yerde kanlar içinde yatan, İslam Ümmeti'nin onuru, şerefi ve namusudur!

    Günün Karikatürü

    21 Eylül 2019
    AK Parti’den dikkat çeken Ahmet Davutoğlu hamlesi
    AK Parti’den dikkat çeken Ahmet Davutoğlu hamlesi
    Erdoğan üstüne basa basa uyardı: Bu önemli duruşa halel gelmesin
    Erdoğan üstüne basa basa uyardı: Bu önemli duruşa halel gelmesin