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Aktüel

Rize'de sele kapılarak ölen kişi toprağa verildi

Yeniakit Publisher
2020-07-15 12:10:10 -
Rize'de sele kapılarak ölen kişi toprağa verildi

RİZE (AA) - Rize'nin Çayeli ilçesinde sel sularına kapılarak vefat eden Ali Uzun, toprağa verildi.

İlçe merkezine bağlı Madenli beldesi Yeni Mahalle'de etkili olan şiddetli yağışın neden olduğu sel sularına kapılarak hayatını kaybeden 68 yaşındaki Ali Uzun'un cenazesi, Çayeli Hacıbaşı Camisi'ne getirildi.

Uzun'un cenazesi, burada kılınan cenaze namazının ardından Yeni Mahalle'deki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Törene, Çayeli Kaymakamı Mehmet Öztürk, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, Uzun'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Kentte iki gün önce etkili olan yağışın ardından sel sularına kapılarak kaybolan Uzun'un cesedi, arama çalışmaları sonucu evinin yakınında bulmuştu.

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