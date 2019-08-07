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Rize’de selde kaybolan şahsı arama çalışmaları 3. gününde devam ediyor

Rize’de geçtiğimiz Pazar günü şiddetli yağmur yağışının ardından meydana gelen selde kaybolan Hüseyin Çapoğlu isimli vatandaşı arama çalışmaları devam ediyor.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 15:41
Rize’de selde kaybolan şahsı arama çalışmaları 3. gününde devam ediyor

Rize’de geçtiğimiz Pazar günü şiddetli yağmur yağışının ardından meydana gelen selde kaybolan Hüseyin Çapoğlu isimli vatandaşı arama çalışmaları devam ediyor.


Rize Merkez Dağsu mahallesinde geçtiğimiz Pazar günü şiddetli yağış nedeniyle Salarha Deresi taştı. Dere sularına kapılan araçta bulunan 3 kişiden 2’si kurtarılırken Hüseyin Çapoğlu ise derenin azgın sularında kayboldu. Selde kaybolan Çapoğlu’nu arama çalışmaları 3. gününde de aralıksız devam ederken, AFAD, UMKE ve JAK Timleri ile ’Kır’ isimli arama köpeği tarafından dere yatağı ve derenin içi aranırken Sahil Güvenliğe ait helikopterler ve balık adamlar da denizin içerisinde arama yapıyor. Bölgede bulunan HES barajının kapakları açılarak iş makineleri ile arama gerçekleştiriliyor.



"Başka bir il olsa sonuç daha vahim olabilirdi"


Arama çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini dile getiren Rize Valisi Kemal Çeber şiddetli yağmurun yağdığı Pazar günü metrekareye 1 buçuk saatte 122 kilogram yağmur yağdığını söyledi. Çeber “2 gündür sakin devam ediyoruz, vatandaşı arama çalışmalarımız devam ediyor. Hem balık adamlarımız arıyor, hem kurumlarımızın droneleri, hem 1 helikopterimiz geldi. Bu sabaha aramalar tekrar başladı ve devam ediyor. O gece 1,5 saat içerisinde 122 kilogram yağış aldık. Bu çok şiddetli bir yağıştır. Rize gibi bu tip durumlara hazırlıklı olmayan bir il olsa eminim ki sonuç çok daha vahim olabilirdi. Kaybolan vatandaşımızı kurumlarımız, belediyemiz ve vatandaşlarımız olarak iyi yönettiğimizi diyebilirim. Buradan hareket edersek bizim bunlara hazırlıklı olmamız lazım diyebilirim çünkü iklim değişikliği bir vakadır, bir gerçektir” dedi.



"Biz kendi kendimize yapıyoruz"


İnsanların doğal yaşama olan müdahalelerinin doğal afetlere neden olduğunu dile getiren Çeber “Aslından iklim, doğa, yağmur bize bir şey yapmıyor. Biz kendimize yapıyoruz. Burada bu yağmur yüzlerce yıldır yağıyor, formül değişebilir ama bu dereler yüzlerce yıldır var, bu vadiler yüzlerce yıldır var. Bizim coğrafyamız yüzlerce yıldır böyle. Biz doğanın bize müsaade ettiğinden fazla doğaya müdahale ettiğimizde, yada uygun olmayan usulle, yöntemle müdahale ettiğimizde bunlar bize sıkıntı olarak, afet olarak, su baskını olarak, heyelan riski olarak dönüyor. Hepsini tek tek inceleyin, bir dere üzerindeki yanlış yapılaşmanın, yanlış politikanın etkisi vardır. Bir can kaybında mutlaka bir yerlerinde bir insan hatası unsuru vardır. Biz baktığımızda bunu hep görüyoruz. Dolayısıyla bu noktadan baktığımızda artık can kaybı olmayacak, insanlar sıkıntı çekmeyecek şekilde yerleşimlerimizi, dönüşümlerimizi ve doğa ile olan münasebetlerimizi geliştirecek tarzda olacağız” ifadelerini kullandı.


HES barajında yağmurun yağdığı gecede kapaklarının kısmi olarak açık olduğunu ve açık olmayan tarafta aramaların devam ettiğini dile getiren AFAD İl Müdürü Şakir Kurk ise "Pazar gününden buyana, kaybolan vatandaşımızı derede arama çalışmalarımız devam ediyor. DSİ’den sağladığımız iş makineleriyle en küçük şüphe dahi gördüğümüz yerleri aramaya devam ediyoruz. Bu tip durumlarda HES regülatörleri ümit noktası oluyor. Ancak o gece aşırı yağış olması nedeniyle HES’in kapakları açık durumdaydı, sadece yarısındaki kapaklar kapalıydı. Şimdi o tarafla ilgili ’Acaba kuma gömülmüş olabilir mi?’ diye ufak bir şüpheyi dahi değerlendirmek için burada bu çalışmayı yapıyoruz" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 15:41
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