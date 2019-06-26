Rize'de otomobil direğe çarptı! Ölü ve yaralılar var Rize'nin Ardeşen ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu Gürcistan uyruklu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Gürcistan uyruklu Jemail Lakabadze (29) yönetimindeki otomobil, Karadeniz Sahil Yolu Ardeşen geçişinde yoldan çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Kazada, sürücü ile Beitchike (56) ve Makvela Lakabadze (54), Tamar Cebelidze (70) yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Beitchike Lakabadze ve Tamar Cebelidze kurtarılamadı. Tedavisi süren diğer yaralılardan Makvela Lakabadze'nin ise hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Emniyet ekipleri, kazayı Gürcistan'ın Trabzon Başkonsolosluğuna bildirdi. İşlemlerin ardından cenazeler, ülkelerine götürülecek.

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