0553 313 94 23

Rize’de kemer köprüler bir bir tahrip oluyor

RİZE (İHA) – Rize’nin Çayeli ilçesinde bulunan kemer köprünün bir ayağı dere ıslah çalışması sırasında zarar gördü.

16 Temmuz 2019 Salı 10:43
Rize’de kemer köprüler bir bir tahrip oluyor

RİZE (İHA) – Rize’nin Çayeli ilçesinde bulunan kemer köprünün bir ayağı dere ıslah çalışması sırasında zarar gördü.


Çayeli ilçesinde Latifli ve Sarısu köylerinin arasında bulunan 1959 yılında Hüseyin Bayraktutan tarafından, köylülerin dereyi karşıya geçmesi amacıyla yapılan Göncü Hafız Ahmet Köprüsü’nün bir ayağı, dere ıslah çalışmaları sırasında zarar gördü. Yaklaşık 20 metre uzunluğundaki köprünün ayaklarının bulunduğu alan iş makineleri tarafından kazılarak derenin genişlemesi sağlandı. Kazılan alanın genişlemesi sonrasında köprünün Latifli köyü sınırlarında bulunan ayağı zarar görerek boşta kaldı. Köylüler tarafından özellikle çay hasadı sonrasında taşıma sırasında kullanılan köprü, zarar görmesinin ardından kullanılmaz hale geldi.


Dedesinin yaptırmış olduğu köprüyü köylüler olarak korumak istediklerini, çalışma esnasında firmayı uyardıklarını ancak köprünün kullanılmaz halde olduğunu ifade eden Süleyman Bayraktutan “Dere yatağında yapılan ıslah çalışmaları sırasında köprümüzün ayağı zarar gördü. Çalışma öncesinde dere yatağı köprünün ayağının bulunduğu alandan 5 metre daha dışarıdaydı. Çalışma başladığında çalışma yapan firmaya her ne kadar köprünün korunması için bir şeyler söylediysek de tam olarak dediklerimizi yerine getirmedi. Rahmetli dedemin yaptırmış olduğu bir köprüdür. Biz köylüler olarak bu köprümüzü korumak istedik. Köprü şu anda ayağındaki zarardan dolayı kullanılmıyor” dedi.


Köy sakinlerinden Yusuf Ziya Taş ise yaptığı açıklamada köprünün tehlike altına girdiğini ifade etti. Köprünün aslına uygun şekilde restore edilmesini istediklerini belirten Taş, “Yakın zamana kadar köylülerin kullandığı bir köprüydü. Araba yolu gelmeden ulaşım buradan sağlanıyordu. Ancak araba yolunun gelmesiyle birlikte kullanımı azalmıştı. Dere ıslah çalışmasıyla birlikte köprünün bir ayağı ciddi sıkıntıya girdi. İş makinelerinin o alanı kazıtmasıyla birlikte ayağı olmadığı için kullanılamıyor. Sadece ayak yolu bozulmadı. Kemer köprü ciddi bir tehlike altına girdi. Şu anda yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya. Bizler görevlilere defalarca söylememize rağmen beklediğimiz şekilde muamele göremedik. Aslına uygun şekilde restore edilmesi için yetkilere sesleniyoruz. Lütfen köprümüze sahip çıkalım. Köprümüz bizim değerimiz, tarihimizdir. Turizm yöresinde yaşıyoruz. Kemer köprülerimiz her tarafta çok güzel. Tarihimizi yaşatalım” diye konuştu.


Öte yandan Rize’nin Çayeli ilçesinde bulunan 300 yıllık Yeşiltepe Kemer Taş Köprüsü ’de yol genişletme çalışması sırasında zarar görmüştü. İlçede bulunan her iki köprünün aslına uygun olarak onarılması için köylüler seferber olmuş durumda.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 10:43
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tosya halkı 15 Temmuz’u unutmadı
    1. Tosya halkı 15 Temmuz’u unutmadı
    2. Bülent Ecevit Üniversitesi taban..
    3. Afganistan'da 15 Temmuz Demokrasi ve..
    4. Kazada, kalp masajıyla hayata tutunan..
    5. Şehit Uzman Onbaşının cenazesi..
    6. TCMB'den repo ihalesi
    7. FETÖ'nün yeni yapılanmasına darbe! 3..
    8. "Bizim yerimiz her zaman Süper Lig'dir"
    9. G7 maliye bakanlarının gündemi..
    10. Başkan Büyükakın, 15 Temmuz Şehidi..
    11. Fenerbahçe Üniversitesi Tanıtım ve..
    12. İsrail hapishanesindeki bir Filistinli..
    13. Sepaş Enerji’den abonelerine uyarı
    14. Sungurlu tek yürek oldu
    15. Kırklareli'nde 33 kaçak göçmen yakalandı
    16. Elektrikli otomobil sahipleri yüzde 75..
    17. Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan..
    18. Op. Dr. Yüce, bölgesel yağlanmalara..
    19. Tekstil mağazası alev alev yandı
    20. Hindistan'da bina çöktü
    21. 70 milyonluk talihli ortaya çıktı
    22. Temmuz ayında gençlerin kar keyfi
    23. Yüzlerce Çerkes, yaz şenliğinde..
    24. Bebeklerde kulak ağrıları ciddiye..
    25. Ankara'daki FETÖ soruşturması..
    26. Beşiktaş Kulübü yönetiminden..
    27. Bursa Şehir Hastanesi ilk güne 2500..
    28. Yılan balığı, balıkçı da yılanı avladı
    29. FIBA 2021 Avrupa Şampiyonalarına ev..
    30. Bülent Ecevit Üniversitesi BESYO'ya..
    İmamoğlu çiftinin 15 Temmuz çelişkisi! Anma törenine katıldı ama...
    İmamoğlu çiftinin 15 Temmuz çelişkisi! Anma törenine katıldı ama...
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması: Bugün parti, siyaset...
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması: Bugün parti, siyaset...
    Ahmet Davutoğlu: Bu acı tecrübeyi tekrar yaşatmak isteyenler bilsinler ki...
    Ahmet Davutoğlu: Bu acı tecrübeyi tekrar yaşatmak isteyenler bilsinler ki...
    CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap
    CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap
    Bütün ülke şokta! Havalimanının hangarında füze bulundu
    Bütün ülke şokta! Havalimanının hangarında füze bulundu

    Günün Karikatürü

    15 Temmuz 2019
    İspanya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Arkası gelebilir, iki kez düşünülmeli
    İspanya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Arkası gelebilir, iki kez düşünülmeli
    CHP'li vekil Erdoğan'a kin kustu! Meclis'i karıştıran sözler
    CHP'li vekil Erdoğan'a kin kustu! Meclis'i karıştıran sözler