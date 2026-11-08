Rize'de kar yağışı can aldı: Otomobil şarampole uçtu, sürücü öldü
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Rize'nin Ardeşen ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı. Sürücü Osman Rıfat Bayrak olay yerinde hayatını kaybetti.
Rize'nin Ardeşen ilçesinde kar yağışı can aldı. Aşağıdurak köyünde bastıran kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole uçtu.
Kazada sürücü Osman Rıfat Bayrak olay yerinde hayatını kaybetti.