  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
‘Türk toplumuna yakışan bir muhalefet yok’ Ekrem İmamoğlu yanlış at Ece Sevim'den bomba soru: 'Fon soruşturmasında Muhalefet hiç mi yok?' Yılmaz Özdil'den Özgür Özel'in iddiasına itiraz! 'Öyle olsaydı onlar da serbest bırakılırdı' Ne EYT, ne fon, ne zam. Erdoğan’a güven tam! Ali Karahasanoğlu yazdı Suriye'den Suudi Arabistan'la askeri ittifak açıklaması! Mekke İttifakı için kapı aralandı 8 Kasım 2026: Günün Ayet ve Hadisi Polonya'yı kana bulayan saldırıda korkunç gelişme! Katliamcının evinden 3 ceset daha çıktı GKRY liderinden İngiliz üsleri için statü değişikliği çağrısı “Siyonist birlik hükümeti” çağrısı yapan Netanyahu’ya cevap geldi: “Görevdeki günleri sayılı” Netanyahu dönemi bitiyor! Herzog hükümeti kurma görevini Gadi Ayzenkot'a verdi
Gündem Rize'de kar yağışı can aldı: Otomobil şarampole uçtu, sürücü öldü
Gündem

Rize'de kar yağışı can aldı: Otomobil şarampole uçtu, sürücü öldü

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Rize'de kar yağışı can aldı: Otomobil şarampole uçtu, sürücü öldü

Rize'nin Ardeşen ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı. Sürücü Osman Rıfat Bayrak olay yerinde hayatını kaybetti.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde kar yağışı can aldı. Aşağıdurak köyünde bastıran kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole uçtu. 

Kazada sürücü Osman Rıfat Bayrak olay yerinde hayatını kaybetti. 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan emeklilere zam açıklaması: Emekliler çok önemli! Yüksek artış hepsini kapsayacak
Ekonomi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan emeklilere zam açıklaması: Emekliler çok önemli! Yüksek artış hepsini kapsayacak

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği 2027 emekli maaşı zammına ilişkin Çalışma Bakanı Işıkhan ve Hazine Bakanları Şimşek’in ardından Cumh..
"Sen kimsin Emin? İsrail'den yana mı Türkiye'den yana mısın?" Hakan Fidan'a dil uzattı
Gündem

“Sen kimsin Emin? İsrail'den yana mı Türkiye'den yana mısın?” Hakan Fidan'a dil uzattı

Prof. Dr. Emin Gürses, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Azerbaycan'daki toplantıda İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un konuşması sırasında s..
FETÖ’den Sözcü yazarına uzanan kirli parola…! Halkın cebine dokunacaksın!
Gündem

FETÖ’den Sözcü yazarına uzanan kirli parola…! Halkın cebine dokunacaksın!

Sözcü yazarı Murat Muratoğlu’nun bir videosunda, fon vurgunuyla ilgili yaptığı yorumda “Türk halkının cebine dokunacaksın” sözlerini hatırla..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23