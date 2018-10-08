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Rize'de kaçak yapılar yıkılacak

2 Ağustos'ta meydana gelen selde dikkat çeken Muradiye beldesindeki 7 katlı binanın geçtiğimiz hafta yıkımıyla Rize’de dere yatağında olduğu tespit edilen kaçak yapıların yıkımı Fırtına Vadisi’nde devam edecek.

08 Ekim 2018 Pazartesi 10:08
Rize'de kaçak yapılar yıkılacak

Rize’nin Ardeşen ilçesi ile Çamlıhemşin ilçesi arasında bulunan Fırtına Vadisi üzerinde tespit edilen, içlerinde işletmelerin de bulunduğu 26 kaçak yapı hakkında yıkım kararı alındı. Rize’deki kaçak ve dere üzerine inşa edilen yapıların yıkımların 2018 yılının sonuna kadar tamamlanacağını dile getiren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedat Gürgen, tespit edilen kaçak inşaatların sahiplerini inşaatları devam ettirmemeleri noktasında uyararak yıkımın sinyallerini vermişti.

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Öte yandan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekiplerinin ilk etapta, vadide dere yatağında inşa edildiği belirlenen 9 binanın yıkımını gerçekleştireceği bildirildi.

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Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 10:08
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