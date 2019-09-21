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Rize'de Huser Yaylası'nda mevsimin ilk karı

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı 2 bin 400 rakımlı Huser Yaylası'na mevsimin ilk kar yağışı görüldü.

21 Eylül 2019 Cumartesi 15:26
Rize'de Huser Yaylası'nda mevsimin ilk karı

Rize'de dün akşam saatlerinden itibaren hava sıcaklığının düşmesi dolayısıyla Çamlıhemşin ilçesine bağlı Huser Yaylası'na kar düştü. Bölgede oluşan sis bulutlarını izlemek için her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği yayla, beyaz örtüyle kaplandı.

Yaylada yaşayan İsmet Kandemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaylanın beyaza büründüğünü belirterek, "Dün gece yağmur yağdı, hava soğuktu. Sabahın erken saatlerinde ise kar yağdı. Kar, bizim için de sürpriz oldu." dedi.

 

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Haber Tarihi: 21 Eylül 2019 Cumartesi 15:26
  1. Garanti BBVA Mortgage Genel Müdürü Murat Atay
  2. Konut
  3. Anadolu Ajansı
  4. Rize
  5. Çamlıhemşin
  6. Huser Yaylası

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