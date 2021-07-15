Son 10-15 yılda defalarca kez heyelan sorunuyla karşı karşıya kalan, onlarca kişinin sel sebebiyle yaşamını yitirdiği Rize’de 14 Temmuz 2021’de bir kez daha afet yaşandı. Rize’nin Güneysu ilçesinde meydana gelen selde iki kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi ise kayıp. Felaket sebebiyle evleri, iş yerleri hasar görenler ise kendilerine destek verilip verilmeyeceğini merak ediyor.

Rize’de esnafa destek verilecek mi? Rize evleri hasar görenlere destek veriliyor mu?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, heyelanın ardından bölgeyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bakan Soylu, “Güneysu'da gece haliyle gördüğümüz 20'ye yakın esnafın da hasar aldığını gördük. Diğer yerlerde hasar alan esnaflar, evler bütün bunlarla ilgili ilk etapta 5 milyonluk bir kaynak arkadaşlarımız AFAD'tan gönderecekler. Ardından hasar tespit çalışmalarıyla birlikte elbette ki yollarda nelerimiz var, diğer kapanan yollarda nelerimiz var, bunlarla ilgili de çalışmalar tespit edildikten sonra hemen bu adım atılacak” dedi.

Soylu, “Bu coğrafyada alınan tedbirler sayesinde, hem derelerin ıslah edilmesi hem kanala alınması konusunda atılan adımlar bu taşmaların daha büyük hasarlar oluşturmasına bir engel teşkil etti ama elbette ki coğrafyanın bize birtakım sorumluluklar yüklediği de apaçık ortada. Onun için daha tedbirli bir şekilde bu coğrafyadaki yapılanmaları ortaya koymak bizim temel sorumluluğumuzdur. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Vatandaşımızın yalnız olmadığını, emirlerine amade olduğumuzu bir kere daha ifade etmek istiyorum” diye konuştu.