Rize'de bugün okullar tatil mi? Rize hava durumu
Rize'de okullar tatil mi? Rize’de yüz yüze eğitim var mı? Rize’de köy okulları tatil mi bugün? Olumsuz hava şartları nedeniyle bazı illerde okullara kar tatili geldi. 25 Ocak Pazartesi günü başlayan yarıyıl tatili 15 Şubat Pazartesi günü son buldu. Köy okularının yüz yüze eğitime başladığı ikinci dönemin ikinci gününde de çok sayıda ilde okullar tatil edildi. Peki bugün hangi ilde okullar tatil? Rize'de bugün okullar tatil mi? Rize'de yüz yüze eğitim bugün var mı? sorularını öğrenci ve veliler tarafından merak edilirken Rize Valiliğinden son dakika yüz yüze eğitimde kar tatili açıklaması geldi. İşte Rize son dakika kar tatili haberi.
Rize'de kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verildi. Rize Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun bölgede etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı kararlar aldığı bildirildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi: "Resmi ve özel tüm okullar, halk eğitimi merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel öğretim kursları, muhtelif kurslar, motorlu taşıt sürücü kursları, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine 17 Şubat 2021 Çarşamba günü ara verilmiştir." Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan engelliler, kronik hastalığı bulunanlar ve hamilelerin de izinli sayılacağı kaydedildi.
Rize hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada tüm yurdu etkisi altına alan yoğun kar yağışının 17 Şubat Çarşamba gününden itibaren Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun illerini de etkisi altına alacağı belirtilerek hafta sonuna kadar sürecek olan kar yağışı nedeniyle vatandaşların dikkatli olması istendi.