Rize'de bugün okullar tatil mi? Rize hava durumu

Rize'de kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verildi. Rize Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun bölgede etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı kararlar aldığı bildirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi: "Resmi ve özel tüm okullar, halk eğitimi merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel öğretim kursları, muhtelif kurslar, motorlu taşıt sürücü kursları, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine 17 Şubat 2021 Çarşamba günü ara verilmiştir." Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan engelliler, kronik hastalığı bulunanlar ve hamilelerin de izinli sayılacağı kaydedildi.

Rize hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada tüm yurdu etkisi altına alan yoğun kar yağışının 17 Şubat Çarşamba gününden itibaren Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun illerini de etkisi altına alacağı belirtilerek hafta sonuna kadar sürecek olan kar yağışı nedeniyle vatandaşların dikkatli olması istendi.