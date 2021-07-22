Rize'de bugün hava nasıl? Rize yağışlı mı? Rize'de yağış ne kadar sürecek? Meteoroloji Rize hava durumu

Son dakika Rize haberleri… Meteoroloji'den gelen son dakika bilgisine göre, Rize'de kuvvetli sağanak yağış beklendiğini belirterek sel ve heyelan riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi. Rize'den yine sel ve taşkın haberleri geliyor.

Çamlıhemşin, Ardeşen ve Fındıklı ilçeleriyle Artvin'de yağış dolayısıyla bazı dereler taştı, farklı bölgelerdeki yamaçlarda kopmalar oldu. Ardeşen'e bağlı Tunca beldesindeki derelerin su seviyesi yağış nedeniyle yükseldi. Fındıklı'da sabah saatlerinde etkisini artıran sağanağın ardından dereler taştı, yollar kapandı, ilçe merkezinde cadde ve sokaklar göle döndü.

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