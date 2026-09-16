Rize'de 400 grama kadar palamudun tanesi 50, iri boyu 100 liradan satılıyor

Karadeniz'de 1 Eylül itibarıyla av yasağının sona ermesiyle denize açılan balıkçılar, Rize'de limanlara kasalar dolusu palamutla dönüyor. Tezgahlarda boyuna ve gramajına göre ayrılan palamudun tanesi, 400 grama kadar olanlarda 50 TL'den, 750 gramı bulan iri boylarda ise 100 TL'den satılıyor.

Sezonun ilk hamsileri de tezgahlardaki yerini aldı; kilogramı 100 TL'den alıcı buluyor. Kırmızı ve beyaz ete kıyasla fiyatı oldukça uygun olan balık için günün erken saatlerinden itibaren yoğunluk oluşuyor. Yeni av sezonunun ilk günlerinden itibaren ağlara vuran palamut bolluğu tezgahlarda hareketlilik oluştururken, hem vatandaşa hem de balıkçı esnafına çifte sevinç yaşatıyor.

Çalışkan: "Talep yüksek, satışlardan memnunuz"

Sezona bereketli başladıklarını söyleyen balıkçı esnafı Muhammet Çalışkan, "Elhamdülillah, şükürler olsun balıklarımız çok güzel ve taze. Gramajlarına göre fiyatlandırma yapıyoruz ve rakamlar piyasa şartlarına göre oldukça uygun. 50 liradan başlayan balıklarımız var, iriliğine göre 100 liraya kadar çıkıyor. Hamsi de tezgahtaki yerini aldı, onun da kilogramını 100 liradan satıyoruz. Vatandaş hem bütçesine uyduğu hem de temel bir besin kaynağı olduğu için balığa rağbet gösteriyor. Talep yüksek, satışlardan memnunuz. Müşterilerimiz de tezgahlardan eli boş dönmüyor. Sezon inşallah böyle bereketli devam eder" ifadelerini kullandı.

Karataş: "Bir ay öncesine kadar tezgahlarda balık bulmak zordu"

Taze balık almak için sabahın erken saatlerinde balıkhanelere geldiklerini anlatan Rukiye Karataş ise şunları söyledi: "Av sezonuyla birlikte tezgahlardaki çeşitlilik arttı. Sezon başında fiyatlar genelde yüksek olurdu ancak bu sene ilk çıktığı andan itibaren fiyatlar gayet makul seviyede seyrediyor. Sabah erkenden geldiğimizde kasaların taze taze döküldüğünü görüyoruz. Balık dediğin canlı ve parlak olur, buradaki balıklar da tam öyle. Bir ay öncesine kadar tezgahlarda balık bulmak zordu, şimdi ise bolluk var. Bu fiyatlar varken soframızdan balığı eksik etmeyelim, çocuklarımıza bol bol taze balık yedirelim."

Balıkçılar, deniz suyu sıcaklıklarının düşmesiyle palamut ve hamsi bolluğunun önümüzdeki haftalarda da sürmesini bekliyor.