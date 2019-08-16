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Rize’de 2 bin 400 metrede sünnet düğünü düzenlendi

Rize’nin İkizdere ilçesine bağlı 2400 rakımlı Gölyayla köyünde sünnet töreni düzenlendi.

16 Ağustos 2019 Cuma 09:08
Rize’de 2 bin 400 metrede sünnet düğünü düzenlendi

Rize’nin İkizdere ilçesine bağlı 2400 rakımlı Gölyayla köyünde sünnet töreni düzenlendi. Törende yaylaya sahneler kuruldu horonlar edildi.


Rize’nin İkizdere ilçesine bağlı Gölyayla köyünde sıra dışı bir etkinlik yapıldı. 10 yaşındaki Kaan ile 8 yaşındaki Kerem Gavuzoğlu’nun sünnet töreni için 2400 Rakımlı Gölyayla köyü seçildi. Büyük bir organizasyon ile yapılan etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Yayla da sahneler kuruldu, kemençe eşliğinde horonlar oynandı. Muhteşem yayla manzarasında halk oyunları ekipleri de sahne aldı.


Kaan ile Kerem’in babaları Şaban Gavuzoğlu Gölyayla köyünün doğa harikası bir yer olduğunu belirterek ”Edirne Uzunköprü’de ikamet ediyorum. Tatilimizi özellikle Kaçkar’ın güzel doğası ve dağların ortasında yaylamızda geçiriyoruz. Tatilimizi burada geçirmekten büyük zevk duyuyoruz. 2400 rakımlı köyümüz gerçekten bir doğa harikası. Güneşi, dumanı, sis denizi her şeyi aynı gün içinde yaşamanız mümkün. Sünnet törenini burada yapmamızın sebebi; herkes ağustos ayında burada toplandığı için bundan dolayı burada yapmayı düşündük ve en uygun böyle gördük. İlk defa köyümüzde böyle bir etkinlik oldu, güzel oldu” dedi.


Sünnet töreni yapılan 8 yaşındaki Kerem ”Çok mutlu oldum, çok güzel geçti o kadar iyi hissediyorum ki kendimi bir kere olsa da çok güzel oldu” derken, ağabeyi Kaan ise“Çok beğendim. Yayla çok güzel memleketim çok güzel burayı çok seviyorum” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 09:08
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