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Eğitim Rize yarın okullar tatil mi? Rize’de yarın yüz yüze eğitim var mı?
Eğitim

Rize yarın okullar tatil mi? Rize’de yarın yüz yüze eğitim var mı?

Rize okullar ne zaman açılacak? Rize günlerdir yoğun kar yağışının etkisi altında. Olumsuz hava koşulları sebebiyle Rize’de 17 Şubat Çarşamba günü yüz yüze eğitime bir günlüğüne ara verildi. Peki, yarın Rize’de okullar var mı? Rize yüz yüze eğitim ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-02-17 20:07:00 -
Rize yarın okullar tatil mi? Rize’de yarın yüz yüze eğitim var mı?

Rize okullar ne zaman açılacak? Köy okullarında yüz yüze eğitim 15 Şubat Pazartesi günü başladı. Bazı illerde yoğun kar yağışı sebebiyle yüz yüze eğitim ertelendi. Rize’de 17 Şubat Çarşamba günü eğitime bir günlüğüne ara verildi. Peki, yarın Rize’de okullar tatil mi?

Rize yarın okullar tatil mi? Rize’de yarın yüz yüze eğitim var mı?

Rize Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde kar yağışının yoğun bir şekilde devam etmesi ve yollarda oluşabilecek muhtemel buzlanmalardan dolayı eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 18 Şubat Perşembe günü de bir gün süreyle ara verilmiştir” denildi.

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