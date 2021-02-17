Rize okullar ne zaman açılacak? Köy okullarında yüz yüze eğitim 15 Şubat Pazartesi günü başladı. Bazı illerde yoğun kar yağışı sebebiyle yüz yüze eğitim ertelendi. Rize’de 17 Şubat Çarşamba günü eğitime bir günlüğüne ara verildi. Peki, yarın Rize’de okullar tatil mi?

Rize yarın okullar tatil mi? Rize’de yarın yüz yüze eğitim var mı?

Rize Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde kar yağışının yoğun bir şekilde devam etmesi ve yollarda oluşabilecek muhtemel buzlanmalardan dolayı eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 18 Şubat Perşembe günü de bir gün süreyle ara verilmiştir” denildi.