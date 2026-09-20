Rize Valisi Baydaş: Can kaybı yok, hasar tespiti yapılanlara pazartesi ödenek verilecek

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, sağanağın en fazla etkilediği ilçelerden Pazar'ı ziyaret etti; il genelinde can kaybı bulunmadığını, hasar tespiti yapılanlara acil yardım ödeneklerinin pazartesiden itibaren verilmeye başlanacağını açıkladı.

Yoğun yağışın ardından kent genelinde incelemeler sürüyor, Pazar ilçesinde ekipler sahada çalışmalarını sürdürüyor. Baydaş, ilçe merkezindeki çarşının iki derenin akışındaki tıkanıklık nedeniyle yoğun su baskınından etkilendiğini ifade etti.

Baydaş, "Şükürler olsun ki burada da il genelinde de herhangi bir can kaybımız yok. Ama ciddi manada bir altyapı tahribatı ve iş yerlerinde maddi hasar mevcut" dedi.

Hasar tespitini Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri yürütüyor. Baydaş, çalışmalar tamamlandıktan sonra hasarların giderilmesine hızla başlanacağını söyledi.

Derelerin güzergahı için yeniden çalışma gerekiyor

Baydaş, Pazar'daki iki derenin akış güzergahının yeniden ele alınması gerektiğini, derelerin ana dereye, Pazar Deresi'ne veya menfezlerle denize ulaşan hatlarının tıkalı olmaması gerektiğini anlattı. Hazırlığı Devlet Su İşleri, İller Bankası ve Pazar Belediyesi ekipleri koordinasyon içinde yapacak. Vali, "Geçişi rahatlatacak hızlı birkaç tedbiri hemen şimdi arkadaşlarımız yapacaklar" dedi.

Acil yardım ödenekleri pazartesiden itibaren verilecek

Baydaş, "Hasar tespit çalışmaları yapılanların hemen hızlıca pazartesiden itibaren acil yardım ödenekleri vermeye başlayacağız. Altyapı hasarları ile ilgili onların da acil olanlarını çok hızlı bir şekilde yapacağız. Plan proje gerektirenlerin de çalışmalarına başlayacağız" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 40 yerde tedbir uygulandı

Baydaş, yağış nedeniyle başka bölgelere sevk edilen kimse olmadığını, bazı evlerin tedbir amacıyla boşaltıldığını aktardı: "Etkilenen vatandaşlar tercih etmiyor, çoğu merkezde etkilenen vatandaşımızın köyde de evi olmuş oluyor. Yaklaşık 40 civarında yerde bu tedbiri uygulamıştık. Boşalttığımız evler var, alt kısımları hasar gören evler var."

Ulaşım yönünden sıkıntı yaşanan bir yer bulunmadığını kaydeden Baydaş, ilçe merkezi olarak en fazla etkilenen yerlerin İyidere ve Pazar olduğunu, Derepazarı merkezinin kısmen etkilendiğini söyledi. İyidere'de çalışmalar sürüyor; büyük oranda temizliğe de başlandı.

Yoğun yağış sonrası içme suyu için de uyarı yapıldı. Baydaş, "Yoğun yağışlarda bu sular bulanıklaşabiliyor. Başka sular karışabiliyor buraya. Bu yüzden vatandaşlarımıza uyarıda bulunduk" diyerek çeşme suyu ve yerelde küçük bağlantılarla şebeke suyu kullananların dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Hasar tespitinde ortaya çıkacak rakamlar hafta içinde belli olacak. Ekiplerin çalışmayı sürdürdüğünü belirten Baydaş, "Onu da ilerleyen süreçte paylaşacağım" dedi.