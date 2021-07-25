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Gündem Rize sel uyarısı mı var? Hangi iller için sel uyarısı var?
Gündem

Rize sel uyarısı mı var? Hangi iller için sel uyarısı var?

Rize hava durumu | Rize ve Artvin son 10 günde peş peşe sel felaketleriyle karşı karşıya kaldı. Bu sebeple vatandaşlar benzer bir uyarının olup olmadığını merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bazı iller için uyarı da bulundu. Peki, hangi iller için sel uyarısı yapıldı?

Yeniakit Publisher
2021-07-25 20:52:00 -
Rize sel uyarısı mı var? Hangi iller için sel uyarısı var?

Doğu Karadeniz sel ve heyelan sorunuyla karşı karşıya. Önümüzdeki günler için de uyarı geldi. Peki, hangi iller için sel uyarısı var?

Rize sel uyarısı mı var? Hangi iller için sel uyarısı var?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, salı sabah saatlerinden itibaren etkisini arttırarak, Ordu, Giresun ve Trabzon'un batısında çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kilogram/metrekare), Trabzon'un doğusu, Rize ile Artvin'in kıyı kesimlerinde şiddetli ve yer yer aşırı (75-150 kilogram/metrekare) olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, taşkın, heyelan, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

 

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