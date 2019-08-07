0553 313 94 23

Rize ’POMEM’ 23. dönem mezunlarını verdi

Rize Kalkandere Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) 23.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 17:21
Rize ’POMEM’ 23. dönem mezunlarını verdi

Rize Kalkandere Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) 23. dönem memurluğa ilk adımını atacak 551 polis adayı için mezuniyet töreni düzenlenerek kura çekimi yapıldı.


Törene, geçen yıl makamında uğradığı menfur saldırıda Şehit olan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi ve tüm şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlandı. Törende bir konuşma yapan Rize Valisi Kemal Çeber başarılı ve zorlu bir eğitimin ardından 551 kişinin bugün yemin ederek mesleğe adım atacağını belirterek, "Okulumuzun amacı öğrencilerimizin Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, insan haklarına demokrasi ve hukukun üstünlüğüne saygılı her şartta görev yapmaya hazır vatan ve millet sevgisiyle dolu, doğru ve dürüstlükten ödün vermeyen ve adil davranan meslektaşlarımızı yetiştirmektir" dedi.


Konuşmaların ardından 23. dönem birincisi Uğur Karatilki mezuniyet kütüğüne plaket çaktı. Dereceye giren ilk 10 öğrenciye plaket ve çeşitli hediyeler verildi.


Yemin töreni başladığı sırada bir polis memuru adayı rahatsızlık geçirdi. Ayakta sallanmaya başlayan polis memuru adayı çevredekiler tarafından düşmemesi için tutularak tedavi edilmek üzere alanın dışına çıkartıldı.


Öte yandan, yemin törenine Vali Kemal Çeber, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Rize Jandarma Komutanı Albay Hakan Dedebağı, RTEÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Rize Cumhuriyet Başsavcı Vekili Adem Çalış, İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak, Kalkandere Kaymakamı Sercan Yılmaz ve aileler katıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 17:21
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gaziantep’te otomobil ile minibüs çarpıştı: 3 ölü, 12 yaralı
    1. Gaziantep’te otomobil ile minibüs..
    2. Kahramanmaraş'ta 3 katlı ahşap ev yandı
    3. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    4. İzmir'de iki aile arasında silahlı..
    5. Düzce'de oto hırsızlığı şüphelilerine..
    6. Salihli çocuk karnavalıyla şenlendi
    7. Cam silerken 4. kattan otomobilin..
    8. Tatile gelen gurbetçi çocuklarıyla..
    9. Karaköprü Kurban Bayramı’na..
    10. Salihli OSB yönetimi toplandı
    11. Kars'ta gün batımı
    12. Pakistan’dan kritik Hindistan kararı
    13. Evlerinin yanışını gözyaşı içinde..
    14. Turşu Festivali 31 Ağustosta
    15. Dönüşümün yol haritası İstanbullu..
    16. Atambayev'in evine polis operasyonu
    17. Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı..
    18. Hakkari’de eğitim toplantısı
    19. Bodrum’daki orman yangını tehlikeli..
    20. Türkiye'nin hamlesi sonrası şer..
    21. Çıkan olaylar sonrası hazırlık maçı..
    22. CHP'li belediyede Halk TV’cinin eşi..
    23. İşçi servisi ile kamyonet çarpıştı: 10..
    24. Gaziantep'te trafik kazası: 3 ölü, 12..
    25. Tunus Savunma Bakanı cumhurbaşkanı..
    26. Dünya Yıldızlar Taekwondo..
    27. Sefaköy’de atık deposundaki yangın..
    28. Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı..
    29. Başkan Aşgın şampiyon sporcuyu altınla..
    30. Çetindağ’dan “çiftçilerin borcu..
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Tarkan'ın Kaz Dağları çıkışına tepki yağdı!
    Tarkan'ın Kaz Dağları çıkışına tepki yağdı!
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...

    Günün Karikatürü

    05 Ağustos 2019
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz
    Suudi Arabistan ve BAE'nin gizli planı deşifre oldu! Hedef "Türkiye'yi yıkmak"
    Suudi Arabistan ve BAE'nin gizli planı deşifre oldu! Hedef "Türkiye'yi yıkmak"