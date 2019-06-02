Rize lise taban puanları 2019 Rize lise başarı sırası kontenjanları ve yüzdelik dilimleri e okul

Rize lise taban puanları MEB son dakika açıklandı mı? Rize liseleri 2019 taban puanları yüzdelik dilimleri 2019 LGS MEB. Liselerin 2019 tabun puanları yüzdelik dilimleri. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı yapıldı. LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu da sorulmaya başlandı. LGS sınavında ter döken öğrenciler 2019 lise taban puanlarını merak ediyor. Anadolu liseleri, Fen liseleri, Anadolu İmam Hatip liseleri, Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri, Sosyal Bilimler lise ile, Çok Programlı lise taban puanları araştırılmaya başlandı. Rize lise taban puanları yüzdelik dilimleri başarı sıralaması 2019.

Türkiye genelinde bin 531 liseye merkezi sınavla öğrenci yerleştirilecek. Okulların toplam kontenjanı 139 bin 660 olarak açıklandı. İşte bursa lise yüzdelik dilimleri 2019.

MERKEZ / Rize Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen LisesiFen Lisesi taban puanları

GÜNEYSU / Güneysu Şehit Kemal Mutlu Fen Lisesi taban puanları

ÇAYELİ / İMKB Fen Lisesi taban puanları

ARDEŞEN / Ardeşen Şehit Ömer Halisdemir Fen Lisesi taban puanları

PAZAR / Pazar Fen Lisesi taban puanları

MERKEZ / Rize Sosyal Bilimler Lisesi taban puanları

GÜNEYSU / Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları

MERKEZ / Şehit Erhan Dural Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları

GÜNEYSU / Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları

GÜNEYSU / Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları

MERKEZ / Hasan Kemal Yardımcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

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