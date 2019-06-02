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Rize lise taban puanları 2019 Rize lise başarı sırası kontenjanları ve yüzdelik dilimleri e okul

Rize lise taban puanları MEB son dakika açıklandı mı? Rize liseleri 2019 taban puanları yüzdelik dilimleri 2019 LGS MEB. Liselerin 2019 tabun puanları yüzdelik dilimleri. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı yapıldı. LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu da sorulmaya başlandı. LGS sınavında ter döken öğrenciler 2019 lise taban puanlarını merak ediyor. Anadolu liseleri, Fen liseleri, Anadolu İmam Hatip liseleri, Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri, Sosyal Bilimler lise ile, Çok Programlı lise taban puanları araştırılmaya başlandı. Rize lise taban puanları yüzdelik dilimleri başarı sıralaması 2019.

02 Haziran 2019 Pazar 09:01
Rize lise taban puanları 2019 Rize lise başarı sırası kontenjanları ve yüzdelik dilimleri e okul

Rize lise taban puanları MEB son dakika açıklandı mı? Rize liseleri 2019 taban puanları yüzdelik dilimleri 2019 LGS MEB. Liselerin 2019 tabun puanları yüzdelik dilimleri. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı yapıldı. LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu da sorulmaya başlandı. LGS sınavında ter döken öğrenciler 2019 lise taban puanlarını merak ediyor. Anadolu liseleri, Fen liseleri, Anadolu İmam Hatip liseleri, Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri, Sosyal Bilimler lise ile, Çok Programlı lise taban puanları araştırılmaya başlandı. Rize lise taban puanları yüzdelik dilimleri başarı sıralaması 2019.

Türkiye genelinde bin 531 liseye merkezi sınavla öğrenci yerleştirilecek. Okulların toplam kontenjanı 139 bin 660 olarak açıklandı. İşte bursa lise yüzdelik dilimleri 2019.

MERKEZ / Rize Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen LisesiFen Lisesi taban puanları

GÜNEYSU / Güneysu Şehit Kemal Mutlu Fen Lisesi taban puanları

ÇAYELİ / İMKB Fen Lisesi taban puanları

ARDEŞEN / Ardeşen Şehit Ömer Halisdemir Fen Lisesi taban puanları

PAZAR / Pazar Fen Lisesi taban puanları

MERKEZ / Rize Sosyal Bilimler Lisesi taban puanları

GÜNEYSU / Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları

MERKEZ / Şehit Erhan Dural Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları

GÜNEYSU / Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları

GÜNEYSU / Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları

MERKEZ / Hasan Kemal Yardımcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

Lise taban puanları için tıklayınız

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 09:01
  1. Rize Liseleri Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2019
  2. Rize Liseleri Yüzdelik dilimleri 2018
  3. Rize Liseleri Kontenjanları 2019
  4. Rize liselerin en küçük puanları 2018
  5. Rize Anadolu Liseleri Kontenjanları
  6. 2018 2019 Rize Liselerinin Taban ve Tavan Puanları
  7. Rize Anadolu Lisesi Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2018 2019
  8. Rize Anadolu Öğretmen Lisesi Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2018 2019
  9. Rize Fen Lisesi Liseleri Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2018 2019
  10. Rize İmam Hatip Lisesi Liseleri Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2018 2019
  11. Rize Meslek Liseleri Taban puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2018 2019
  12. Rize Özel Liseleri Taban puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2018 2019
  13. Rize Kız Meslek ve Teknik Liseleri Taban Puanları 2018 2019
  14. Rize Meslek Liseleri Boş Kontenjanları 2018 2019
  15. Rize Meslek Liseleri Taban Puanları 2018 2019
  16. Rize Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri Taban Puanları 2018 2019
  17. Rize Sağlık Meslek Liseleri Taban Puanları 2018 2019
  18. Rize lise taban puanlari lgs Rize taban puanlari
  19. Rize liseleri taban puanları
  20. 2019 Rize saglık meslek lisesi puanlari 2019
  21. lgs taban puanları Rize 2019 2020 saglik meslek lisesi puanlari
  22. rize 2019 fen liseleri puanları lgs
  23. Rize 285 puanla alan lise
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  34. rize anadolu lisesi taban puanı
  35. rize liseleri taban puanları 2018
  36. rize lise puanları 2019
  37. rize lise taban puanları 2017 2018
  38. rize sosyal bilimler lisesi taban puanı 2019
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