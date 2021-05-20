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Gündem Rize karıştı! Meral Akşener apar topar ayrıldı
Gündem

Rize karıştı! Meral Akşener apar topar ayrıldı

Rize’nin İkizdere ilçesine giden Meral Akşener'e bir grup vatandaş tepki gösterdi. Grupla partililer arasında çıkan arbedeye polis müdahale ederken Akşener bölgeden apar topar ayrıldı.

Yeniakit Publisher
2021-05-20 13:17:00 -
Rize karıştı! Meral Akşener apar topar ayrıldı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Rize’nin İkizdere ilçesinde esnaf ziyareti yaptığı sırada, bir grubun tepkisi ile karşılaştı.

Grupla partililer arasında arbede çıktı. Polis gruplara müdahale etti.

A Haber'de yer alan habere göre; Meral Akşener gerginlik üzerine ilçeden ayrıldı.

Cumhubaşkanı Erdoğan'a alçak benzetme!

Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Filistin'de masum insanları katleden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya benzeterek büyük bir hadsizliğe imza atmıştı.

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Yorumlar

osman

Fetöş ....
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İlhami baba

Sende akıl diye birşey yok meral abla sen başkanı belki vurabilirim dedin o küçücük aklına ama sen vuruldum allahaşkına sen kendini ne sanıyorsun 
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