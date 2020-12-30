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Aktüel Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-30 10:17:54 -
Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

RİZE (AA) - Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Metin, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları tek tek inceledi.

Haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Van'da çığ felaketi" ve Arif Hüdaverdi Yaman'ın "İşitme engelli hasta ile iletişim", yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "Ateşkesin gölgesinde uçurtma şenliği" ile "Muhammed bebeğin mutluluğu" fotoğraflarını seçen Metin, spor kategorisinde ise Fecir Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" ile Okan Coşkun'un "Futbol özlemi" adlı fotoğraflarına oy verdi.

Metin, Anadolu Ajansı'nın her yıl, bütün coğrafyalarda yaşam, spor ve habere ait birçok olayda çekilen fotoğraf karelerinin tarihte yer almasına vesile olduğunu söyledi.

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