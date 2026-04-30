Gündem
Gündem

CHP’nin algı bültenine mafya dizisi göndermesi! Ders vermeye kalkışan nefes dersini aldı

Cem Kaya Giriş Tarihi:

Akit TV’de yayınlanan "Manşetlerin Dili" programında Yeni Akit gazetesi yazarı Ali Karahasanoğlu, CHP’nin yayın organı gibi hareket eden Nefes Gazetesi’nin "Maraş’tan ders almadınız mı?" manşetiyle hedef aldığı emniyet görevlisine ve terörle mücadele sunumuna sahip çıktı. Bir lisede terörle mücadelenin anlatılmasını "şiddet" gibi göstermeye çalışan zihniyeti deşifre eden Karahasanoğlu, asıl şiddetin mafyavari dizilerde ve katilleri kahramanlaştıran yapımlarda olduğunu vurguladı.

Nefes Gazetesi'nin, bir emniyet amirinin okuldaki terörle mücadele sunumunu dillerine dolamasını eleştiren Yeni Akit gazetesi yazarı Ali Karahasanoğlu, sunumun içeriğine dikkat çekti. Emniyet görevlisinin devletin askerine ve polisine kurşun sıkan hainlere karşı verilen meşru mücadeleyi anlattığını belirten Karahasanoğlu, "Bu görevlimiz suçsuz insanlara yapılan bir operasyonu anlatmıyor; devletin ve milletin güvenliğinin nasıl sağlandığını gösteriyor" dedi.

 

"Yılmaz Güney'i kahraman yapanlar utanmıyor mu?"

Haberde kullanılan "şiddet" diline yönelik ikiyüzlülüğü sert sözlerle eleştiren Karahasanoğlu, mafya dizilerine ve suçluların övülmesine dikkat çekti. Karahasanoğlu, "Hiçbir gereği yokken mafya bozuntusu görüntüleriyle dizilerde, filmlerde Yılmaz Güneyleri kahraman gibi gösterenler, bar pavyon basıp hakim öldürenleri savunanlar; utanmadan bir emniyetçinin vatan savunmasını anlattığı ortamı itibarsızlaştırmaya çalışmasınlar" ifadelerini kullandı.

 

"Rahatsızlığınız terörle mücadele mi?"

Nefes Gazetesi'ne "Maraş'tan ders almadınız mı?" sorusu üzerinden yüklenen Karahasanoğlu, gazetenin asıl niyetini sorguladı. Karahasanoğlu, "Ders almamız gerekenleri gözümüze sokmak isteyen Nefes Gazetesi, bugüne kadar o mafyavari dizilerle ilgili hangi başlığı atmıştı? Kendilerinin rahatsızlığının terörle mücadele mi olduğunu sorarım" diyerek, sergilenen tavrın terör örgütlerine hizmet ettiğini ima etti.

