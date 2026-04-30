CHP’nin algı bültenine mafya dizisi göndermesi! Ders vermeye kalkışan nefes dersini aldı

Nefes Gazetesi'nin, bir emniyet amirinin okuldaki terörle mücadele sunumunu dillerine dolamasını eleştiren Yeni Akit gazetesi yazarı Ali Karahasanoğlu, sunumun içeriğine dikkat çekti. Emniyet görevlisinin devletin askerine ve polisine kurşun sıkan hainlere karşı verilen meşru mücadeleyi anlattığını belirten Karahasanoğlu, "Bu görevlimiz suçsuz insanlara yapılan bir operasyonu anlatmıyor; devletin ve milletin güvenliğinin nasıl sağlandığını gösteriyor" dedi.

"Yılmaz Güney'i kahraman yapanlar utanmıyor mu?"

Haberde kullanılan "şiddet" diline yönelik ikiyüzlülüğü sert sözlerle eleştiren Karahasanoğlu, mafya dizilerine ve suçluların övülmesine dikkat çekti. Karahasanoğlu, "Hiçbir gereği yokken mafya bozuntusu görüntüleriyle dizilerde, filmlerde Yılmaz Güneyleri kahraman gibi gösterenler, bar pavyon basıp hakim öldürenleri savunanlar; utanmadan bir emniyetçinin vatan savunmasını anlattığı ortamı itibarsızlaştırmaya çalışmasınlar" ifadelerini kullandı.

"Rahatsızlığınız terörle mücadele mi?"

Nefes Gazetesi'ne "Maraş'tan ders almadınız mı?" sorusu üzerinden yüklenen Karahasanoğlu, gazetenin asıl niyetini sorguladı. Karahasanoğlu, "Ders almamız gerekenleri gözümüze sokmak isteyen Nefes Gazetesi, bugüne kadar o mafyavari dizilerle ilgili hangi başlığı atmıştı? Kendilerinin rahatsızlığının terörle mücadele mi olduğunu sorarım" diyerek, sergilenen tavrın terör örgütlerine hizmet ettiğini ima etti.