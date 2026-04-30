Af Örgütü’nden Sumud Filosu’na yapılanlara tepki İsrail saldırılarını bölge dışına taşıdı

Uluslararası Af Örgütü İrlanda Şubesi Genel Direktörü Stephen Bowen, İsrail ordusunun uluslararası sularda Küresel Sumud Filosu'na saldırısına ilişkin, örgütün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan açıklama yaptı.

Bowen, "İsrail, görünürde sahip olduğu soykırım, işgal, apartheid ve ilhak uygulamalarına yönelik serbestlikle yetinmeyerek şimdi bu çirkin saldırılarını Yunanistan açıklarındaki denizlere kadar genişletiyor." ifadesini kullandı.

İrlanda, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısının ardından birkaç teknenin durdurulduğunu ve bazı İrlanda vatandaşlarının alıkonduğunu duyurmuştu

İsrail'in Gazze ablukasını kırmayı ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 12 Nisan'da İspanya'nın Barselona kentinden Akdeniz'e açıldı.

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki katılımlarla filo 26 Nisan'da yeniden yola koyulurken 29 Nisan gece saatlerinde Girit Adası açıklarındaki uluslararası sularda İsrail ordusu yasa dışı müdahalede bulunarak aktivistleri taşıyan teknelere saldırdı.

Filo yetkililerinin verdiği bilgiye göre, teknelerde 39 farklı ülkeden aralarında Türklerin de olduğu 345 katılımcı bulunuyor.

Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta, Yunan kara sularından birkaç deniz mili açıkta düzenlenen saldırıda sivillerin akıbetine ilişkin sağlıklı bilgi alınamıyor.

Küresel Sumud Filosu yetkilileri, İsrail ordusunun saldırıda 21 tekneyi alıkoyduğunu, kurtulan 17 teknenin Yunan kara sularına girdiğini, 14 teknenin ise Yunan kara sularına doğru seyir halinde olduğunu bildirdi.