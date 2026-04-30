Trabzonspor borcunu açıkladı

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, söz konusu mali tabloların incelenmesi sonucunda şirketin net borcunun 28 Şubat 2026 itibarıyla 5 milyar 27 milyon TL olduğu belirtildi.

Açıklamada, kısa ve uzun vadeli borçlar toplamından 2,2 milyar TL tutarındaki dönen varlıklar ile enflasyon muhasebesi kaynaklı nakit çıkışı gerektirmeyen 2,4 milyar TL'nin düşüldüğü, ayrıca ilişkili taraf işlemlerinin netleştirilmesiyle söz konusu borç tutarına ulaşıldığı ifade edildi.

Kulüp, mali verilerin bugün itibarıyla Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda kamuoyunun bilgisine sunulduğunu bildirdi.