Kapı önüne ayakkabı bırakanlar dikkat: Eviniz elinizden gidebilir
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Apartmanlarda kapı önüne ayakkabı ve eşya bırakmanın ortak alan ihlali sayıldığı, uyarı ve dava süreçlerinin ardından ısrar halinde daire satışına kadar varabilen yaptırımların uygulanabildiği belirtildi.

Apartman hayatının en büyük sorunlarından biri de kapı önlerine bırakılan ayakkabılar ve eşyalar. Birçok kişi komşularıyla sorun yaşarken yasal olarak komşuyu 'rahatsız etmenin' bedeli de ağır olabiliyor. Şikayet durumunda mahkemelik bile olunabileceğini belirten uzmanlar, tüm uyarılara rağmen ortak alanın işgali durumunda kurallara uymayan kişinin dairesinin zorunlu satışı ya da mülkiyet devrine karar verilebileceğinin altını çizdi.

KAPI ÖNÜNDE AYAKKABI BIRAKMAK HUKUKA AYKIRI

Apartmanda kapı önlerine, koridorlara ve merdiven boşluklarına ayakkabı ve eşya bırakmanın hukuka aykırı olduğunu belirten Avukat Eylül Altıntaş bu alanların ortak alanlar olduğunu vurguladı. Kat mülkiyeti kanununa göre kapı önüne bırakılan her türlü eşyanın diğer komşuların hakkını gasp etmek ve ortak alanın haksız kullanımı olarak kabul edildiği aktarıldı.

EVİNİZİN ZORUNLU SATIŞI GERÇEKLEŞEBİLİR

Şikayet durumunda önce noter aracılığıyla ihtarname çekildiği ve arabuluculuk dönemi başladığı kaydedildi. Uzlaşma sağlanamaz ise dosyanın mahkemeye taşındığı belirtildi. Mahkemenin eşyanın kaldırılmasına karar verdiği, komşu hala ısrarcıysa adli para cezası kesildiği belirtildi.

Eğer komşu mahkeme kararına rağmen ortak alanı işgal etmeye devam ediyorsa devreye Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 25. maddesinin girdiği, komşuların toplandığı ve oy çokluğu çıkması halinde kurallara uymayan kişinin dairesinin zorunlu satışı ya da mülkiyet devrine karar verilebildiği belirtildi. Uzmanların, kapı önüne bırakılacak eşyaların apartmanın yönetim planına işlenmesi gerektiğini belirttiği kaydedildi. Bu sayede kurala uymayan komşuya uygulanacak yaptırımların daha hızlı işlediğine işaret edildi.

