  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Körfezin güvenliği sömürgecileri ilgilendirmez Sosyal medyada tepki yağıyor! Ahlaksızlığın merkezi Survivor’da küfür skandalı Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! Ailesinden DNA örneği alındı Adalet Bakanı Gürlek’ten haydut İsrail’e sert tepki! “İsrail zulmüne karşı Türkiye olarak insanlığın vicdanı olmayı sürdüreceğiz” Rekorlar peş peşe geliyor Türkiye çıtayı yükseltti Özel, ara seçime ara verdi Tekne skandalı CHP'yi sarstı: Özel ve Ağbaba, Başarır’a sert çıktı! Troyka dağılma noktasında... CHP'li Onursal Adıgüzel tutuklanmıştı... Ataşehir'de Belediye Başkanvekili belli oldu! Özgür Özel’in güvendiği dağlara kar yağacak: Sermaye grupları Halk TV’ye reklam yağdırıyor! Komşu hakkında şok iddialar İsrail'in korsan baskınında Yunanistan şüphesi
Yeni kriz Baltık'tan yükleniyor! Rusya'ya yönelik baskıyı artırma kararı aldılar

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Yeni kriz Baltık'tan yükleniyor! Rusya'ya yönelik baskıyı artırma kararı aldılar

Nordik-Baltık Sekizlisi (NB8) dışişleri bakanları, Ukrayna'ya verilen desteğin süreceğini ve Rusya'ya yönelik baskının artırılacağını bildirdi. Bu durum bölgede yeni bir krizin habercisi olarak değerlendirildi.

Finlandiya, Norveç, İsveç, Danimarka, İzlanda, Letonya, Litvanya ve Estonya'nın dışişleri bakanları, Estonya'nın Kuressaare kentindeki NB8 toplantısında bir araya geldi.

Toplantının ardından yayımlanan ortak bildiride, Ukrayna'nın Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyeliği dahil olmak üzere "geri döndürülemez Avrupa-Atlantik entegrasyon yolunun" desteklendiği belirtildi.

Bildiride, "Ukrayna'nın Avrupa ailesine sıkı şekilde bağlı olması, Avrupa güvenliğinin çıkarınadır ve Avrupa'nın jeopolitik gücü açısından hayati önem taşımaktadır." ifadesine yer verildi.

Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle Rusya'ya yönelik yaptırımların güçlendirilmesi gerektiğine, özellikle enerji gelirlerinin Moskova'nın savaş kapasitesini beslediğine dikkati çekilen bildiride, Rusya'nın "gölge filosuna" karşı daha sıkı denetim, yaptırım ve deniz güvenliği önlemleri alınacağı kaydedildi.

Bildiride, Rusya'nın yalnızca Ukrayna için değil, tüm Avrupa-Atlantik güvenliği için "en önemli, doğrudan ve uzun vadeli tehdit" olmaya devam ettiği belirtildi.

NATO'nun kolektif savunmanın temel taşı olduğu vurgulanan bildiride, Avrupa'nın savunma harcamalarını artırması, askeri üretimi genişletmesi ve bölgesel işbirliğini derinleştirmesi çağrısı yapıldı.

Bildiride, Helsinborg'da yapılacak NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı ve Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde transatlantik birliğin korunması, Avrupa savunmasının güçlendirilmesi ve Ukrayna'ya desteğin sürdürülmesi konusundaki kararlılık yinelendi.

NB8 ülkeleri ayrıca Belarus'un Rusya'nın savaşına ortak olmaya devam ettiğini savunarak, Minsk yönetimiyle ilişkilerde mevcut tutumlarını değiştirmeyeceklerini açıkladı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vahap

Hepsini toplasan bi devlet etmez.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23