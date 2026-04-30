Yeni kriz Baltık’tan yükleniyor! Rusya'ya yönelik baskıyı artırma kararı aldılar

Finlandiya, Norveç, İsveç, Danimarka, İzlanda, Letonya, Litvanya ve Estonya'nın dışişleri bakanları, Estonya'nın Kuressaare kentindeki NB8 toplantısında bir araya geldi.

Toplantının ardından yayımlanan ortak bildiride, Ukrayna'nın Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyeliği dahil olmak üzere "geri döndürülemez Avrupa-Atlantik entegrasyon yolunun" desteklendiği belirtildi.

Bildiride, "Ukrayna'nın Avrupa ailesine sıkı şekilde bağlı olması, Avrupa güvenliğinin çıkarınadır ve Avrupa'nın jeopolitik gücü açısından hayati önem taşımaktadır." ifadesine yer verildi.

Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle Rusya'ya yönelik yaptırımların güçlendirilmesi gerektiğine, özellikle enerji gelirlerinin Moskova'nın savaş kapasitesini beslediğine dikkati çekilen bildiride, Rusya'nın "gölge filosuna" karşı daha sıkı denetim, yaptırım ve deniz güvenliği önlemleri alınacağı kaydedildi.

Bildiride, Rusya'nın yalnızca Ukrayna için değil, tüm Avrupa-Atlantik güvenliği için "en önemli, doğrudan ve uzun vadeli tehdit" olmaya devam ettiği belirtildi.

NATO'nun kolektif savunmanın temel taşı olduğu vurgulanan bildiride, Avrupa'nın savunma harcamalarını artırması, askeri üretimi genişletmesi ve bölgesel işbirliğini derinleştirmesi çağrısı yapıldı.

Bildiride, Helsinborg'da yapılacak NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı ve Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde transatlantik birliğin korunması, Avrupa savunmasının güçlendirilmesi ve Ukrayna'ya desteğin sürdürülmesi konusundaki kararlılık yinelendi.

NB8 ülkeleri ayrıca Belarus'un Rusya'nın savaşına ortak olmaya devam ettiğini savunarak, Minsk yönetimiyle ilişkilerde mevcut tutumlarını değiştirmeyeceklerini açıkladı.