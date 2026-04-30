  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Körfezin güvenliği sömürgecileri ilgilendirmez Sosyal medyada tepki yağıyor! Ahlaksızlığın merkezi Survivor’da küfür skandalı Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! Ailesinden DNA örneği alındı Adalet Bakanı Gürlek’ten haydut İsrail’e sert tepki! “İsrail zulmüne karşı Türkiye olarak insanlığın vicdanı olmayı sürdüreceğiz” Rekorlar peş peşe geliyor Türkiye çıtayı yükseltti Özel, ara seçime ara verdi Tekne skandalı CHP'yi sarstı: Özel ve Ağbaba, Başarır’a sert çıktı! Troyka dağılma noktasında... CHP'li Onursal Adıgüzel tutuklanmıştı... Ataşehir'de Belediye Başkanvekili belli oldu! Özgür Özel’in güvendiği dağlara kar yağacak: Sermaye grupları Halk TV’ye reklam yağdırıyor! Komşu hakkında şok iddialar İsrail'in korsan baskınında Yunanistan şüphesi
Dünya ABD’nin ‘kışkırtıcı’ tavrı değiştiği anda İran diplomasiye açık Pezeşkiyan'dan Trump'a Adam ol görüşelim
Dünya

ABD'nin 'kışkırtıcı' tavrı değiştiği anda İran diplomasiye açık Pezeşkiyan'dan Trump'a Adam ol görüşelim

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ABD’nin ‘kışkırtıcı’ tavrı değiştiği anda İran diplomasiye açık Pezeşkiyan'dan Trump'a Adam ol görüşelim

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, bölgede barış ve huzurun sağlanmasını güvence altına alan adil bir çözüm için diplomatik süreci sürdürmeye hazır olduklarını ancak bunun ABD’nin tavrının değişmesine bağlı olduğunu söyledi.

İran hükümet bilgi portalından yapılan yazılı açıklamaya göre, Pezeşkiyan ile Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae telefonda görüştü.

ABD’li yetkililerin açıklamalarını “kışkırtıcı” şeklinde nitelendiren Pezeşkiyan, İran limanlarının ablukaya alınmasının kabul edilemez ve uluslararası kanun ve düzenlemelere aykırı olduğu değerlendirmesinde bulunarak, “Bu eylemler bölgedeki durumu daha da karmaşık hale getirecektir.” dedi.

Pezeşkiyan, ülkesinin “meşru haklarını” savunma konusundaki kararlılığını belirterek, bölgede barış ve huzurun sağlanmasını güvence altına alan adil bir çözüm için diplomatik süreci sürdürmeye hazır olduklarını ancak bunun gerçekleşmesinin ABD tarafının “aşırı yaklaşımının ve provokatif eylemlerinin durdurulmasına bağlı” olduğunu söyledi.

Basra Körfezi ile Hürmüz Boğazı’ndaki güvensizliğin, ABD ve İsrail'in İran’a yönelik saldırılarının bir sonucu olduğu değerlendirmesinde bulunan Pezeşkiyan, tüm ülkelerin ABD’nin uluslararası denizciliği tehdit eden eylemlerine karşı kararlı bir tavır sergilemesi gerektiğini vurguladı.

Japonya Başbakanı Takaiçi de Orta Doğu'daki gerilimlerin barışçıl bir şekilde çözülmesi gerektiğini, ülkesinin diyalog ve istişarelerin bölgedeki gerilimi düşürmeye yardımcı olacağına inandığını ifade etti.

Japon gemilerinin Hürmüz Boğazı’ndan geçmesine izin verdikleri için İran'a teşekkür eden Takaiçi, bekleyen diğer Japon gemilerinin de güvenliği geçmesi talebinde bulundu.

Takaiçi, İran ile ABD arasındaki müzakerelerin yakın zamanda yeninde başlayacağını ve nihai bir anlaşmaya varılacağını umut ettiklerini belirtti.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Toprak

Helal pezeşkiyan'a trampa gereken cevabı vermiş.

iyi söylemiş de

olursa bir anlığına olur... günün geri kalan 23 saati eski hâline döner
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23