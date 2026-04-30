Didem Soydan’dan sonra şimdi de Seda Sayan! Toplu taşıma kullanan İstanbullu için skandal sözler...

Manken Didem Soydan, geçtiğimiz yıllarda trafiğe takılmamak için ilk kez bindiği metroda yoğun ter kokusundan rahatsız olduğunu ve "Keşke deodorant kullanımı zorunlu olsa. Kokudan yoruldum" paylaşımı iye büyük tepki çekmişti. Soydan, bir takipçisinin “İşçi ve emekçi kokusu sana ve kafadaşlarına ağır gelir. Siz kendi muhitinizde takılın! Para ve paralıların kokusu size cazip gelir” yoruma verdiği “Sen git koy yüzünü koltuk altlarına o kadar seviyorsan emekçi kardeşlerini” cevabıyla kendisine yöneltilen tepkilerin dozunun daha artmasına neden olmuştu.

'PİS KOKUYORLAR' DEDİ, PASAPORT ÖNERDİ!

Soydan ardından bu kez Seda Sayan da İstanbulluların koktuğunu söyleyerek İstanbul’a pasaportla girilmesini önerdi. Sayan’ın, sanki toplu taşıma kullanıyormuş gibi yaptığı açıklamada özellikle toplu taşımadaki yoğunluk ve kokuya değinerek, “Metroda kokuya da kalabalığa da katlanacaksın. Ayakta da geleceksin, oturarak da geleceksin; İstanbul insanı sıkmasın mı? Kimisi ter kokuyor, kimisi başka kokuyor, kimisi tiner kokuyor. Hayat şartları böyle. Ne yapacaksın biliyor musun? İstanbul’a pasaport vereceksin. Fazla kişi girmeyecek, nüfus azalacak” sözleri de İstanbulluları kızdırdı.

Sayan sözlerine sosyal medyadan tepki yağdı.