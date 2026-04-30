  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Körfezin güvenliği sömürgecileri ilgilendirmez Sosyal medyada tepki yağıyor! Ahlaksızlığın merkezi Survivor’da küfür skandalı Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! Ailesinden DNA örneği alındı Adalet Bakanı Gürlek’ten haydut İsrail’e sert tepki! “İsrail zulmüne karşı Türkiye olarak insanlığın vicdanı olmayı sürdüreceğiz” Rekorlar peş peşe geliyor Türkiye çıtayı yükseltti Özel, ara seçime ara verdi Tekne skandalı CHP'yi sarstı: Özel ve Ağbaba, Başarır’a sert çıktı! Troyka dağılma noktasında... CHP'li Onursal Adıgüzel tutuklanmıştı... Ataşehir'de Belediye Başkanvekili belli oldu! Özgür Özel’in güvendiği dağlara kar yağacak: Sermaye grupları Halk TV’ye reklam yağdırıyor! Komşu hakkında şok iddialar İsrail'in korsan baskınında Yunanistan şüphesi
Ekonomi Nisan enflasyonu için dikkat çeken tahmin
Ekonomi

Nisan enflasyonu için dikkat çeken tahmin

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Nisan enflasyonu için dikkat çeken tahmin

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, nisanda Tüketici Fiyat Endeksi'nin aylık bazda yüzde 3,19 artacağını tahmin etti. Tüketici Fiyat Endeksi, mart ayında yüzde 1,94 artış göstermişti.

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 4 Mayıs Pazartesi günü açıklanacak nisan ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 29 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete katılan ekonomistlerin nisanda aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,19 oldu. Ekonomistlerin nisan ayı için enflasyon beklentileri yüzde 2,50 ile yüzde 3,60 aralığında yer aldı.

 

Yıllık enflasyon tahmini

Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 3,19) martta yüzde 30,87 olan yıllık enflasyonun nisanda yüzde 31,11'e çıkacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2026 sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması nisan ayı itibarıyla yüzde 28,16 oldu.

Avrupa borsalarında karışık kapanış: ABD-İran iyimserliği enflasyon duvarına çarptı!
Avrupa borsalarında karışık kapanış: ABD-İran iyimserliği enflasyon duvarına çarptı!

Ekonomi

Avrupa borsalarında karışık kapanış: ABD-İran iyimserliği enflasyon duvarına çarptı!

"Hanehalkı Enflasyon Beklenti Anketi" yayımlandı Vatandaş yüzde 51,56 dedi
"Hanehalkı Enflasyon Beklenti Anketi" yayımlandı Vatandaş yüzde 51,56 dedi

Dünya

"Hanehalkı Enflasyon Beklenti Anketi" yayımlandı Vatandaş yüzde 51,56 dedi

Jeopolitik riskler ve enflasyon endişesi emtia piyasalarını etkiledi
Jeopolitik riskler ve enflasyon endişesi emtia piyasalarını etkiledi

Ekonomi

Jeopolitik riskler ve enflasyon endişesi emtia piyasalarını etkiledi

Nisan ayı enflasyon beklentisi açıklandı
Nisan ayı enflasyon beklentisi açıklandı

Ekonomi

Nisan ayı enflasyon beklentisi açıklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli ve asgari ücret talimatı: Enflasyon farkına ek yüzde 20 refah payı geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli ve asgari ücret talimatı: Enflasyon farkına ek yüzde 20 refah payı geliyor

Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli ve asgari ücret talimatı: Enflasyon farkına ek yüzde 20 refah payı geliyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23