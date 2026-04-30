TFF kararını duyurdu! Ederson tatile gidebilir

Recep Yeşil Giriş Tarihi:
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Fenerbahçeli kaleci Ederson'a 3 maç ceza verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçeli kaleci Ederson'a 3 maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, Galatasaray derbisinde müsabaka hakemine yönelik hakaret sebebiyle Brezilyalı kaleciye 3 maç men ve 80 bin lira para cezası verdi.

Derbide çift sarı karttan kırmızı kart görerek 1 maç daha cezalı duruma düşen Ederson, önümüzdeki 4 resmi müsabakada görev yapamayacak. PFDK ayrıca oyuncuya ihraç sonrası sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle de 400 bin lira para cezası kesti.

Kurul, Fenerbahçe'ye taraftarının neden olduğu saha olayları gerekçesiyle 1 milyon 100 bin ve kısmı tribün kapatma cezası verdi.

 

PFDK, derbi neticesinde Galatasaray'a da taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle kısmi tribün kapatma cezası, anons sisteminin ev sahibi takımı destekleyici şekilde kullanılmasından dolayı 220 bin, stadyuma usulsüz seyirci alınması sebebiyle de 480 bin olmak üzere toplamda 700 bin lira para cezası uyguladı.

Beşiktaş'a ise taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle kısmi tribün kapatma cezası verildi.

Kurul, Kayserispor'a da taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürattan 400, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından 960, taraftarlarının neden olduğu saha olaylarından 220, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından 210, tribüne seyircilerin görüşünü engelleyecek şekilde pankart asılmasından dolayı talimatlara aykırılıktan da 220 olmak üzere toplamda 2 milyon 10 bin lira para cezası uyguladı.

Atletico Madrid'de Ederson hazırlığı
Atletico Madrid'de Ederson hazırlığı

Spor

Atletico Madrid'de Ederson hazırlığı

Abluka ve haydutluğa devam ederse sert karşılık veririz Geri adım atmıyor
Abluka ve haydutluğa devam ederse sert karşılık veririz Geri adım atmıyor

Dünya

Abluka ve haydutluğa devam ederse sert karşılık veririz Geri adım atmıyor

Derbi sonrası fatura kesildi! Fenerbahçeli Ederson'a PFDK şoku!
Derbi sonrası fatura kesildi! Fenerbahçeli Ederson'a PFDK şoku!

Spor

Derbi sonrası fatura kesildi! Fenerbahçeli Ederson'a PFDK şoku!

Zuhal Böcek’in WhatsApp yazışmaları Böcekleri yaktı! Belediye araçlarıyla kokain sevkiyatı
Gündem

Zuhal Böcek’in WhatsApp yazışmaları Böcekleri yaktı! Belediye araçlarıyla kokain sevkiyatı

CHP’li Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında, uyuşturucu bataklığına kadar uzanan skandallar zinciri ..
Darısı bütün İsrail ordusuna katılan çifte vatandaşların başına! Jessica Bêcher’in artık Türkiye’ye girişi yasak!
Gündem

Darısı bütün İsrail ordusuna katılan çifte vatandaşların başına! Jessica Bêcher’in artık Türkiye’ye girişi yasak!

Türk vatandaşı olup terör devleti İsrail ordusuna katılanların vatandaşlıktan çıkarılmasına yönelik kamuoyu talepleri yerine getirilmeye baş..
Daha önce de 5 bin liralık purosu ile gündeme gelmişti! Halkçı Ali Mahir'den lüks yatta rakılı tatile savunma
Gündem

Daha önce de 5 bin liralık purosu ile gündeme gelmişti! Halkçı Ali Mahir'den lüks yatta rakılı tatile savunma

Daha önce tanesini 5 bin liraya tüttürdüğü purosu ile gündeme gelen CHP’nin sözde halkçı milletvekili Ali Mahir Başarır, lüks yatta rakılı t..
