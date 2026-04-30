Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza nedeniyle ulaşım aksadı
Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikameti İzmit ilçesi Alikahya mevkisinde 6 tırın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle Ankara istikametinde ulaşım aksadı
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
Yaralananın bulunmadığı kaza nedeniyle Ankara istikameti yaklaşık yarım saat trafiğe kapandı, bölgede araç kuyruğu oluştu.
Tek şeridin ulaşıma açıldığı yolda tırların kaldırılması için çalışmalar sürüyor.