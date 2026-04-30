KGM'den dolandırıcılık uyarısı

KGM'den dolandırıcılık uyarısı

Dolandırıcılık amaçlı mesajlara karşı uyarıda bulunan Karayolları Genel Müdürlüğü'nden "SMS içeriklerinde yer alan bağlantılara kesinlikle tıklanmamalı, herhangi bir ödeme işlemi bu linkler üzerinden gerçekleştirilmemelidir" açıklaması geldi.

arayolları Genel Müdürlüğünden (KGM), kurum tarafından vatandaşlara SMS yoluyla ödeme bildirimi veya borç uyarısı gönderilmediği belirtilerek, "Bu nedenle SMS içeriklerinde yer alan bağlantılara kesinlikle tıklanmamalı, herhangi bir ödeme işlemi bu linkler üzerinden gerçekleştirilmemelidir." uyarısında bulunuldu.

KGM'nin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada son günlerde bazı vatandaşlara "HGS borcu", "elektronik geçiş ücreti", "hız ihlali resmi hatırlatması", "trafik kontrol ihlali", "elektronik geçiş ihlali" ve "geçiş ücreti bildirimi" gibi konu başlıkları kullanılarak dolandırıcılık amaçlı SMS'lerin gönderildiği bildirildi.

Vatandaşların bu tür mesajlara karşı dikkatli olmalarının büyük önem taşıdığı ifade edilen açıklamada, kurum tarafından vatandaşlara SMS yoluyla ödeme bildirimi veya borç uyarısı gönderilmediği vurgulandı.

 

Açıklamada, dolandırıcılık amaçlı mesajlarda yer alan bağlantılarda kurumların resmi internet adreslerini taklit etmek amacıyla adlarının ve uzantılarının çeşitli harf, rakam, sembol, noktalama işaretleri veya farklı ifadeler eklenerek değiştirildiğine ve vatandaşların yanıltılmaya çalışıldığına işaret edilerek, şu uyarılarda bulunuldu:

"Bu nedenle SMS içeriklerinde yer alan bağlantılara kesinlikle tıklanmamalı, herhangi bir ödeme işlemi bu linkler üzerinden gerçekleştirilmemelidir. Otoyol geçişleri veya hız ihlali gibi trafik ihlallerine yönelik borç ve ceza sorgulama ihtiyacı duyulması halinde işlem, SMS'te yer alan bağlantı üzerinden değil doğrudan e-Devlet sistemine giriş yapılarak ya da ilgili kurumların resmi internet siteleri kullanılarak gerçekleştirilmelidir. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları adına bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur."

Çevrimiçi dolandırıcılıkta özgüven tuzağı!
Çevrimiçi dolandırıcılıkta özgüven tuzağı!

Gündem

Çevrimiçi dolandırıcılıkta özgüven tuzağı!

Çok sayıda vatandaş mağdur edildi! İZBETON dolandırıcılığında yeni karar
Çok sayıda vatandaş mağdur edildi! İZBETON dolandırıcılığında yeni karar

Gündem

Çok sayıda vatandaş mağdur edildi! İZBETON dolandırıcılığında yeni karar

Ev ilanı üzerinden dolandırıcılık! 2 şüpheli tutuklandı
Ev ilanı üzerinden dolandırıcılık! 2 şüpheli tutuklandı

Yerel

Ev ilanı üzerinden dolandırıcılık! 2 şüpheli tutuklandı

Kurban bağışında dolandırıcı tuzağına dikkat!
Kurban bağışında dolandırıcı tuzağına dikkat!

Aktüel

Kurban bağışında dolandırıcı tuzağına dikkat!

