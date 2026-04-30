CHP'li tacizci başkana vicdanları yaralayan ceza
Giresun'un Görele ilçesinde 16 yaşındaki küçük kız çocuğunu taciz eden CHP'li Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkında mahkemeden vicdanları yaralayan bir karar çıktı. Dava sürecinde 16 yaşındaki kız çocuğu şüpheli trafik kazasında ölürken tacizci Dede sadece 1 yıl 6 ay hapis cezası ile tacizden sıyrılmış oldu.
Giresun'un Görele ilçesinde "çocuğa karşı cinsel taciz" suçlamasıyla yargılanan CHP'li eski Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkında karar verildi.
Görele Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame kapsamında, Hasbi Dede hakkında 9 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.
Görele 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 3. duruşmasına, tutuksuz yargılanan sanık Hasbi Dede katılmazken, cinsel tacize uğradığını beyan eden ve trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Tuana Elif Gülüşan Torun'un avukatları da katıldı.
Mahkeme heyeti duruşma sonrasında Hasbi Dede hakkında 1 yıl 6 ay hapis cezası verirken, hükmün açıklanmasının geri bırakılmamasına karar verildi.
Öte yandan Tuana Torun'un arkadaşları ellerinde Tuana'nın fotoğrafı ile adliye binası çıkışında kararı protesto etti.
