  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sumud Filosunda Diyarbakırlı aktivist kayıp! Çok sayıda yaralı var! Karaya inen Siyonistler havaya uçuruldu Gözaltına alındı! İmamoğlu suç örgütü davasında gizli çekim Bu bölgelerde yasak! İstanbul Valiliği’nden 1 Mayıs kararı CHP’nin sloganı elde patladı! Meydanlarda ‘kurtuluş’ belediyelerde ‘vurgun’ Salonda bağırarak şov yaptı: Ekrem'den mahkemede ayrıcalık talebi İran Dini Lideri Mücteba Hamaney açıkladı! Hürmüz'de yeni bir sayfa açılmak üzere Körfezin güvenliği sömürgecileri ilgilendirmez Sosyal medyada tepki yağıyor! Ahlaksızlığın merkezi Survivor’da küfür skandalı Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! Ailesinden DNA örneği alındı
Gündem CHP'li tacizci başkana vicdanları yaralayan ceza
Gündem

CHP'li tacizci başkana vicdanları yaralayan ceza

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
CHP'li tacizci başkana vicdanları yaralayan ceza

Giresun'un Görele ilçesinde 16 yaşındaki küçük kız çocuğunu taciz eden CHP'li Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkında mahkemeden vicdanları yaralayan bir karar çıktı. Dava sürecinde 16 yaşındaki kız çocuğu şüpheli trafik kazasında ölürken tacizci Dede sadece 1 yıl 6 ay hapis cezası ile tacizden sıyrılmış oldu.

Giresun'un Görele ilçesinde "çocuğa karşı cinsel taciz" suçlamasıyla yargılanan CHP'li eski Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkında karar verildi.

Görele Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame kapsamında, Hasbi Dede hakkında 9 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

 

Görele 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 3. duruşmasına, tutuksuz yargılanan sanık Hasbi Dede katılmazken, cinsel tacize uğradığını beyan eden ve trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Tuana Elif Gülüşan Torun'un avukatları da katıldı.

Mahkeme heyeti duruşma sonrasında Hasbi Dede hakkında 1 yıl 6 ay hapis cezası verirken, hükmün açıklanmasının geri bırakılmamasına karar verildi.

Öte yandan Tuana Torun'un arkadaşları ellerinde Tuana'nın fotoğrafı ile adliye binası çıkışında kararı protesto etti.

CHP’li belediyelerde işçiler maaş alamıyor! Emek simsarları CHP’nin işçilerine kör

Gündem

CHP’li belediyelerde işçiler maaş alamıyor! Emek simsarları CHP’nin işçilerine kör

Tekne skandalı CHP'yi sarstı: Özel ve Ağbaba, Başarır’a sert çıktı! Troyka dağılma noktasında...

Gündem

Tekne skandalı CHP'yi sarstı: Özel ve Ağbaba, Başarır’a sert çıktı! Troyka dağılma noktasında...

CHP’nin sloganı elde patladı! Meydanlarda ‘kurtuluş’ belediyelerde ‘vurgun’

Siyaset

CHP’nin sloganı elde patladı! Meydanlarda ‘kurtuluş’ belediyelerde ‘vurgun’

“İzmir’in dağlarında çiçekler açar” CHP’de çözüm bu kadar basit!

Sosyal Medya

“İzmir’in dağlarında çiçekler açar” CHP’de çözüm bu kadar basit!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

SELAM

Türkiye Cumhuriyeti yargısı ???

Cccc

Tacizciye 1.5 yıl. 17 yaşında kızını evlendiren hocaya ve kızın kocasına 18-20 hapis adalete gel....
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23