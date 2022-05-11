Rize Artvin uçak bilet fiyatları: Rize-Artvin uçak biletleri ne kadar? Rize Artvin uçak seferleri:

9 Mayıs tarihinde yapılan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışına ilişkin müjdeyi verdi. 5 yılda tamamlanan Rize-Artvin Havalimanı 14 Mayıs Cumartesi günü açılarak hizmete girecek. RESMİ Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre; Rize-Artvin Havalimanı, uluslararası giriş ve çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak belirlendi.

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Rize-Artvin Havalimanı teknik özellikleri neler?

Türkiye’nin deniz üzerine dolgu yapılarak inşa edilen 2’nci, dünyanın ise 5‘inci havalimanı olma özelliğini taşıyan Rize-Artvin Havalimanı 32 bin metrekare terminal binası ve diğer destek binaları ile birlikte toplam 47 bin 133 metrekare kapalı alandan oluşuyor.

135 bin metrekareden fazla peyzaj alanına sahip havalimanının 49 bin metrekaresi Karadeniz’in coğrafi özelliklerine uyumlu 1453 ağaçla yeşillendirildi. Son çevre düzenlemelerinin yapıldığı havalimanına ilk iniş, 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i taşıyan uçaklarla yapılacak.