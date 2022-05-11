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Gündem Rize-Artvin Havalimanı için yeni karar
Gündem

Rize-Artvin Havalimanı için yeni karar

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 14 Mayıs’ta hizmete alınacak olan Rize-Artvin Havalimanı, uluslararası giriş ve çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak belirlendi.

Yeniakit Publisher
2022-05-11 01:05:00 -
Rize-Artvin Havalimanı için yeni karar

Yıllık 3 milyon yolcu kapasiteli Rize-Artvin Havalimanı, uluslararası giriş ve çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak belirlendi.

Türkiye'nin deniz dolgusuyla inşa edilen ikinci pisti olan Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışı, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in katılımıyla yapılacak.

Rize'ye 34, Hopa'ya 54, Artvin'e 125 kilometre uzaklıkta olan Pazar ilçesindeki havalimanına ilk inişi Erdoğan ve Aliyev'in uçakları yapacak.

Havalimanı içinde Türk çayının tanıtımının yapılacağı Çaykur Müzesi ve mini çay fabrikası da yer alacak. Havalimanında toplam 47 bin 133 metrekare kapalı alan bulunuyor. Açılış töreninin ardından Rize-Artvin Havalimanı'na seferler başlayacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan söz konusu karar, 5682 sayılı Pasaport Kanununun 1'inci maddesi gereğince alındı.

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