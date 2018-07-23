Rıza Zelyut, antikemalist Safiye İnci'ye sarktı! Ahlaksız sözlere tepkiler çığ gibi

Aydınlık Gazetesi yazarı Rıza Zelyut, Mustafa Kemal'e hakaret ettiği videoyu sosyal medyada paylaştıktan sonra hakkında soruşturma açılan Safiye İnci ile ilgili inanılmaz sözler içeren bir tweet attı. Zelyut'un bu tweeti, twitter kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılandı.

İşte Zelyut'un o sözleri...

Bu Safiye, Atatürk'e neden hakaret etti?

Dudaklar ve gözler boyalı.

Yüzünde allık; başında güneş gözlüğü.

Gözler çok çok davetkâr.

Aranıyor...

Cinsel açlığını gençlere duyurmak için böyle bir çıkış yaptı.

Atatürk'e hakaret eden kadınların hastalığı, fikirsel değil cinseldir.

RIZA ZELYUT KİMDİR?

1948 doğumlu araştırmacı yazar ve gazeteci Rıza Zelyut Tokat Niksar İlçesi Ormancık Köyü nüfusuna bağlıdır. Aslen Tokat Niksar’lıdır. 1980 öncesi Töb-Der Öğretmen örgütü kurulumunda yer almış ve yöneticilik görevini üstlenmiştir. 1970 yılında Trabzon Eğitim Enstitüsü’nden Türkçe öğretmeni olarak mezun olmuştur.

Sonsuz Yarım Gün isimli kitabı 1980 cunta yönetimi tarafından yakılmış ve o dönemde Rıza Zelyut tutuklanmış tutukluluk süresinin ardından Hürriyet Gazetesinde gazetecilik hayatına adım atmıştır.

Ardından uzun yıllar Güneş Gazetesi bünyesinde köşe yazarlığı yapan Rıza Zelyut bugüne kadar Öz Kaynaklarına Göre Alevilik, Halk Şiirinde Gerçeklik, Osmanlı’da karşı Düşünce ve İdam Edilenler, Halk Şiirinde Başkaldırı, Aleviler Ne Yapmalı?, Alevilerde Mizah, Türk Aleviliği, Yabancı Kaynaklara Göre Türk Kimliği ile Dersim İsyanları ve Seyit Rıza Gerçeği isimli kitaplara imzasını atmıştır.

Günümüzde ise Aydınlık Gazetesi bünyesinde çalışmalarını sürdürmektedir.