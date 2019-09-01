Riza Durmisi kimdir? Riza Durmisi kaç yaşında?

Transfer döneminin tamamlanmasına kısa bir süre kala Fenerbahçe kolları sıvadı. Sarı-lacivertli kulübün gündeminde olan Lazio'nun sol beki Riza Durmisi ile anlaşmanın sağlanmak üzere olduğu gelen haberler arasında. Peki ama Riza Durmisi kimdir? Riza Durmisi kimdir kaç yaşında nereli?

Çalışmalar sürüyor

Yaptığı transferlerle şampiyonluk yarışı için iddialı duruma gelen Fenerbahçe, transfer dönemi bitmeden önemli bir, iki ismi daha renklerine bağlamak istiyor. Sarı-lacivertli kulübün İtalyan ekibi Lazio'da forma giyen Riza Durmisi ile anlaşmaya yakın olduğu ileri sürüldü. Peki, Riza Durmisi kimdir?

Riza Durmisi kimdir?

8 Ocak 1994 doğumlu Danimarkalı sol bek Riza Durmisi, Danimarka'yı çeşitli gençlik seviyelerinde temsil etti ve üst düzey milli takım için 2015'te çıkış yaptı. 6 yaşında Brondby altyapısına giren Durmisi, 2012-13 sezonuna kadar Danimarka ekibinin alt yaş gruplarında forma giydi. 2012-13 sezonunda Brondby'nin A Takımı'nda 4 maça çıkan Riza Durmisi, profesyonel kariyerine başlamış oldu. Bir sonraki sezon Brondby'nin vazgeçilmez oyuncularından olmayı başaran 25 yaşındaki sol bek, dört sezon boyunca sarı-lacivertli ekiple 107 maça çıktı ve 7 gol kaydetti.

21 maç 1 asist

2015-16 ve 2016-17 sezonlarında İspanya La Liga ekiplerinden Real Betisforması giyen Durmisi, şans bulduğu 55 maçta 3 gol ve 8 asistlik performans sergiledi. Geçtiğimiz sezonun başında Lazio'ya transfer olan Danimarkalı oyuncu, 8'i ilk 11'de olmak üzere toplam 21 karşılaşmada sahadaki yerini aldı ve 1 asistlik katkı sağladı. 23 kez Danimarka A Milli Takımı formasını giyen Durmisi, 3 asist yapmayı başardı.