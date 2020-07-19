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Spor

Rıza Çalımbay resmen açıkladı! Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe'de

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Mert Hakan Yandaş'ın gelecek sezon Fenerbahçe’de olacağını resmen açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-07-19 11:23:00 - 2020-07-19 11:48:06
Rıza Çalımbay resmen açıkladı! Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe'de

Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Mert Hakan Yandaş'ın önümüzdeki sezon Fenerbahçe forması giyeceğini açıkladı.

Gelecek sezon Sivas'ta olmayacak

Rıza Çalımbay, "Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe ile anlaştı. Mert Hakan gelecek sezon Sivas'ta olmayacak. O iş bitti, Mert Hakan gitti." ifadelerini kullandı.

Deneyimli teknik adam ayrıca, ismi Galatasaray ile anılan Emre Kılınç hakkında da konuştu. Çalımbay, "Gelecek sezon Fatih Aksoy, Emre Kılınç ve Mert Hakan ayrı takımlarda olacaklar. 3 futbolcu da bizimle birlikte önemli aşama kaydettiler" dedi.

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