Rıza Çalımbay mücadeleden memnun

Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çalımbay, Avrupa kupaları ve lig nedeniyle yoğun bir dönemden geçtiklerini belirtti.

Bu sezon 6'sı Avrupa'da ve 3'ü ligde olmak üzere 9 maç oynadıklarını anımsatan Çalımbay, "Bu karşılaşmadan iki gün önce de Kopenhag ile maç yaptık. Takımımızda yorgunluk kesinlikle vardı. Oyun tempomuz, 65. dakikaya kadar gayet iyiydi. 2-1 öne geçtik, ama ondan sonra Kayode'nin oyundan atılması bizim için çok büyük dezavantaj oldu." diye konuştu.

Kayode'nin kırmızı kart görmesinin ardından değişikliğe gitmek zorunda kaldıklarını, Max Gradel'i oyundan aldığını aktaran Çalımbay, şunları kaydetti:

"Yine de her şeye rağmen iyi mücadele ettik. Tabii ki sahamızda bir puan aldığımız için üzgünüz ama bir puan da puandır. Arkadaşlar için ligin havasına girmek biraz zor oluyor. Yorgun arkadaşlarımız da vardı. Milli maç arası bizim için tam zamanında geldi. Hem dinlenebileceğiz hem de sakat arkadaşlarımız dönebilecek. Ondan sonra lige güzel bir şekilde başlayacağız. Çünkü takımımızın her şeyden önce dinlenmeye ihtiyacı var. 4 gün izin verdik, hem takımımız dinlenme imkanı bulacak hem de sakat arkadaşlarımız inşallah dönecek. Ne olursa olsun bu kadar yorgunluğa rağmen takımımın mücadelesinden çok memnunum."

Transfer çalışmaları

Çalımbay, bir basın mensubunun transfer çalışmalarıyla ilgili sorusu üzerine, "Biz aslında transfer yapabiliriz ama bizim takım bir araya gelirse, sakatlık olmadan bir araya gelirse hemen hemen hiçbir bölgede sıkıntımız yok. Oyuncu arkadaşlarımızın kapasitelerinin üzerine çıkması gerekiyor. Bunları da yaparlarsa hiçbir sıkıntımız yok." diye konuştu.

Transfer konusunu yönetimle konuşacağını söyleyen Çalımbay, "Sakat arkadaşlarımız geldiği zaman hiçbir sıkıntımız kalmıyor. Ama yine de tabii ki yönetimle konuşacağız. Olur mu olmaz mı bilmiyorum. Belki ihtiyacımız olan yer olabilir. Transferin bitmesine var, şu anda net bir transfer çalışmamız yok. Diğer takımlar gibi değiliz, hemen eksiğimiz var oyuncu alalım gibi bir durumumuz yok." ifadelerini kullandı.

Çalımbay, sezonu ilk 10 içerisinde bitirmeyi hedeflediklerini de sözlerine ekledi.