Rıza Çalımbay, Burak Yılmaz'ı topa tuttu! Taraftar ne düşünüyor?

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in ayrılığının ardından takımın yardımcı antrenör Burak Yılmaz ile yola devam edilirken, alınan kötü sonuçların ardından yollar ayrılmıştı.

Burak Yılmaz'ın ardından Siyah-Beyazlılar'ın eski hocalarından Rıza Çalımbay ile yola devam edilme kararı alınırken Çalımbay katıldığı bir söyleşide ilginç açıklamalarda bulundu.

SAKATLARLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Asist Analiz'e konuk olan tecrübeli çalıştırıcı, Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtlarken, Beşiktaş'ta sakat oyuncu sayısının 9-10 olduğunu söyleyen deneyimli teknik direktör, bu duruma sebep olarak Burak Yılmaz'ın getirdiği antrenörlerin olabileceğini söyledi.

BURAK YILMAZ'I İŞARET ETTİ

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Çalımbay yaşanan sakatlıklarla ilgili olarak "Ben bu kadar sakatı bir arada görmedim" derken, "Belki Burak Yılmaz'ın getirdiği antrenörler bir an önce takımı daha iyi duruma getirelim diye yüklenmiş olabilirler" diyerek sözlerine devam etti.