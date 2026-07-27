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Dünya Rıza Arif'ten "diyaloğa inanıyoruz" açıklaması
Dünya

Rıza Arif'ten "diyaloğa inanıyoruz" açıklaması

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

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Rıza Arif'ten "diyaloğa inanıyoruz" açıklaması

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif yaptığı açıklamada "Diyaloğa inanıyoruz ve ulusal çıkarlarımızı müzakereler yoluyla savunuyoruz" ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, diyaloğa inandıklarını ve ilkeli diplomatlarının ulusal çıkarları diplomasi yoluyla savunduklarını söyledi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre Arif, eski büyükelçilerle gerçekleştirdiği toplantıda, Tahran'ın dış politikasına ilişkin konuştu.

Dünyanın birçok ülkesinde uzman ve deneyimli kişilerin emekli olduktan sonra da görev almalarının doğal karşılandığını belirten Arif, İran'ın artık savaş sonrası döneme girdiğini ve bu süreçte tüm iç kapasitenin kullanılması gerektiğini belirtti.

 

Arif, "Düşman, İran'a karşı yürüttüğü savaşta ilan ettiği hedeflerin hiçbirine ulaşamadı. Dünya bugün savaş sonrası İran'dan daha büyük bir rol üstlenmesini bekliyor. Biz de diyaloğa inanıyoruz ve ulusal çıkarlarımızı müzakereler yoluyla savunuyoruz." ifadelerini kullandı.

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