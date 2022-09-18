Riyakar Aytunç Erkin! Menderes kendi kendisini mi astı?

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Sözcü yazarı Aytunç Erkin, TV 100 canlı yayınında AK Parti eski milletvekili Ali Turan ile "darbe" tartışması yaşadı.

Erkin, TOKİ Projesi'ni karalarken, AK Partili Turan'a, "Daha dur bakalım. Seçime 8 ay var. Bakalım bu ülkede neler yaşanacak." dedi.

Ali Turan, Aytunç Erkin'e, "İhtilal mi yapacaksınız?" diye sordu.

Bu soru üzerine AK Partili Turan'ı hedef alan Sözcü yazarı Erkin, "Top, tüfek senin iktidarının elinde." karşılığını verdi.

15 Temmuz'da topu tüfeği olan AK Parti kendi kendine darbe yapmış gibi, Menderes topu tüfeği varken kendi kendini asmış gibi riyakarlık yapan Aytunç Erkin, AK Partili Turan'ı, "Her şeyi siz yapabilirsiniz. Bunu unutma." ifadeleri ile hedef aldı.