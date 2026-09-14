Riyad ve Abu Dabi’den bölgesel gerilime karşı koordinasyon vurgusu

Bölgesel gelişmeler, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid’in telefon görüşmesinde ele alındı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA’nın aktardığına göre, iki bakan artan gerilimin kontrol altına alınması için yürütülen çabalar üzerinde durdu.

KÖRFEZ’DE ORTAK HAREKET ETME MESAJI

Görüşmede, Suudi Arabistan ile BAE arasındaki istişarelerin artırılması ve benimsenecek tutumların uyumlaştırılması gerektiği belirtildi. Bu koordinasyonun Körfez ülkelerinin ortak hareket etmesini desteklediği, ülkelerin güvenliğinin ve geleceğinin korunmasına katkı sağladığı vurgulandı.