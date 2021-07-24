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Yerel Riva’da boğulma tehlikesi geçiren genç, uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı
Yerel

Riva’da boğulma tehlikesi geçiren genç, uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı

Beykoz Riva’da yüzdüğü denizde akıntıya kapılan genç boğulma tehlikesi geçirdi. Arama kurtarma ve Sahil Güvenlik ekipleri uzun uğraşlar sonucu genci kurtardı.

Yeniakit Publisher
2021-07-24 08:57:00 -
Riva’da boğulma tehlikesi geçiren genç, uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı

Beykoz Riva’daki İncirboğazı bölgesinde geçtiğimiz gün yüzmek için denize giren 26 yaşındaki genç iddiaya göre akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi ile karşı karşıya geldi. Denizden kendi çabalarıyla çıkamayan genci kurtarmak için Riva Arama Kurtarma ve Doğa Sporları Derneğine bağlı arama kurtarma ekipleri denize girdi. İki kişi, boğulma tehlikesi yaşayan gencin yanına giderek kıyıya doğru bir süre yüzmesine yardımcı oldu.

Akıntı nedeniyle yüzerken yorulan arama kurtarma ekiplerine başka bir arama kurtarma üyesi de destek vererek yanlarına gidip kıyıya yakın bir bölgeye kadar yüzmelerine yardımcı oldu. Boğulmaktan kurtarılan genç ile arama kurtarma ekipleri bölgede çalışma yapan sahil güvenlik botuna alınarak karaya çıkartıldı. Hastaneye kaldırılan gencin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan boğulma tehlikesi atlatan genci kurtarma operasyonu cep telefonu kamerasına yansıdı.

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