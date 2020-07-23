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Spor

Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı'nın kampı sona erdi

Yeniakit Publisher
2020-07-23 09:47:00 -
Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı'nın kampı sona erdi

ANKARA (AA) - Yıl sonunda düzenlenmesi planlanan Avrupa Cimnastik Şampiyonası'na katılacak Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı'nın kampı sona erdi.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamada, Mersin'de gerçekleştirilen kampa, milli sporcular Duygu Doğan, Nil Karabina, Defne Alpaslan, Eda Asar, Peri Berker, Azra Akıncı ve İrem Ökçün'ün katıldığı belirtildi.

Açıklamada, son dönemde uluslararası yarışmalarda elde edilen başarıların Avrupa Şampiyonası'nda taçlandırılmasının hedeflendiği, bu hedefin gerçekleştirilmesi için her türlü desteğin verileceği ifade edildi.

Mersin'den ayrılan milli cimnastikçiler, çalışmalarına Ankara'da devam edecek.

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