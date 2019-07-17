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Ritmik Cimnastik Dünya Gençler Şampiyonası

- Rusya'nın ev sahipliği yapacağı şampiyonaya, Türkiye'den 3 sporcu katılacak

17 Temmuz 2019 Çarşamba 10:54
Ritmik Cimnastik Dünya Gençler Şampiyonası


ANKARA (AA) - Ritmik Cimnastik Dünya Gençler Şampiyonası, 19-21 Temmuz tarihlerinde Rusya'da düzenlenecek.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Moskova'daki organizasyonda 3 milli sporcu yarışacak.

Şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek sporcular bugün Moskova'ya gidecek.

Ay-yıldızlı kafilede hakem Nevin Sevinç Demiray, antrenörler Viktoria Sorvina, Luidmila Sert ve Sara Staykova ile sporcular Viktoria Sidorova, Nilgün Sarıoğlu ve Yeliz Güneş yer alacak.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 10:54
  1. Cimnastik
  2. Ritmik Cimnastik Dünya Gençler Şampiyonası
  3. Türkiye Cimnastik Federasyonu

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