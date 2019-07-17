Ritmik Cimnastik Dünya Gençler Şampiyonası
- Rusya'nın ev sahipliği yapacağı şampiyonaya, Türkiye'den 3 sporcu katılacak17 Temmuz 2019 Çarşamba 10:54
ANKARA (AA) - Ritmik Cimnastik Dünya Gençler Şampiyonası, 19-21 Temmuz tarihlerinde Rusya'da düzenlenecek.
Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Moskova'daki organizasyonda 3 milli sporcu yarışacak.
Şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek sporcular bugün Moskova'ya gidecek.
Ay-yıldızlı kafilede hakem Nevin Sevinç Demiray, antrenörler Viktoria Sorvina, Luidmila Sert ve Sara Staykova ile sporcular Viktoria Sidorova, Nilgün Sarıoğlu ve Yeliz Güneş yer alacak.
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