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Ekonomi

Riskler, fırsatlar ve yol haritaları netleşiyor

Koronavirüsle mücadelede dünyaya parmak ısırtan Türkiye’de normalleşme sürecine girilirken, salgın sonrası oluşacak yeni ekosistemde daha güçlü yer almak için düğmeye basıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 11:54:00 - 2020-05-18 11:59:10
Riskler, fırsatlar ve yol haritaları netleşiyor

 Akit  Ekonomi 

Türkiye, coronavirüs salgınına karşı hem sağlık, hem de ekonomik alanında erken aldığı tedbirler sayesinde dünyaya örnek olmaya devam ediyor. Avrupa ülkeleri salgından korunmak için basit bir maske bile temin edemezken, Türkiye, başta ABD olmak üzere pek çok ülkeye tıbbı yardımda bulundu, yerli solunum cihazı üreterek gelişmiş birçok ülkeye tıbbi malzeme ihraç edebilecek düzeye ulaştı. Türk sanayicisi krizi fırsata çevirirken ülkelerin gözü Türkiye’ye çevrildi. Türkiye, salgın sonrası oluşacak yeni ekosistemde daha güçlü yer almak için düğmeye bastı.

Elbirliği ile çalışılıyor

Coronavirüs salgını, tedarik zincirinin tek bir coğrafyaya bağlı olmasının sakıncalarını tüm dünyaya gösterdi. Avrupa dahilolmak üzere gelişmiş ekonomiler alternatif tedarik merkezleri arayışı içine girdi. Başta TOBB yönetimi olmak üzere sanayi odaları başkanları, Türkiye’nin dinamik üretim yapısı ve avantajlı coğrafi konumu ile bu ülkelerin başında geldiği mesajını vererek, yeni dönemin yol haritasını da netleştirmeye çalışıyor.

İSO’dan örnek girişim

Başkanların kamuoyuna verdiği mesajların ortak yönü ise yeni normale dönüşe iyi planlama ile hazırlanmak oldu. İSO’nun ön ayak olduğu ‘Kovid-19 Sonrası Sektörel Riskler, Fırsatlar ve Yol Haritaları’ projesinin diğer sanayi odaları için de örnek teşkil etmesi bekleniyor. ‘Covid-19 Sonrası Sektörel Riskler, Fırsatlar ve Yol Haritaları ‘ projesi ile sanayiciler, küresel gelişmeleri yakından takip edip yeni dönem için tüm sektörlerin güçlü ve geliştirmeye açık yönlerini tespit etmeye başladı.

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