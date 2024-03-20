Risale-i Nur medresesinde yetişen doktor teğmen şehit oldu Whatsapp biyografisinde dikkat çeken detay!
Risale-i Nur medresesinde yetişen Hulusi Teğmen’in Kuzey Irak’ta şehit olmasının ardından Whatsapp güncellemesinde dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Bingöllü Tabip Teğmen Hulusi Elçi'nin Whatsapp biyografisi gündem oldu.
Şehit doktor Hulusi Elçi’nin WhatsApp biyografisinde, Said Nursî'nin ünlü sözü "Acaba sırf dünya için mi yaratılmışsın ki bütün vaktini ona sarf ediyorsun?" ifadeleri yer aldı.
Hulusi Teğmen Van'da Risale-i Nur medresesinde kalan bir vakıf çalışanı iken askerlik vazifesini doktor olarak yaptığı Kuzey Irak'ta şehit oldu.