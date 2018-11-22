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RİP affetmez, öldürür

Karadeniz sahilinin kâbusu, RİP akıntısı...

22 Kasım 2018 Perşembe 17:10
RİP affetmez, öldürür

- Her sene, sahillerimizde yüzme bilen veya bilmeyen onlarca insan bu akıntı yüzünden can vermektedir. Yaz gelince tehlike başlıyor. "Yüzme bilmek" sünnettir. Buna rağmen bizim toplumumuz, "çimmek"ten öteye geçememiş, yüzmeyi öğrenmek istememiştir. Çayda, derede çimmek köy çocuklarımıza yeterli gelmiştir. Sonra köyden kentlere, özellikle sahil kentlerine gidenler çocuk yetişkin hem denize imrenerek bakar, hem de yüzme bilmez. "Boyumu geçmesin yeter!" anlayışını tedbir sanır. Oysa deniz yüzme bilmeyeni af etmez! Bu küçük yazıyı paylaşarak sevdiklerinizin hayatını kurtarabilirsiniz.

Eğer dalgaların ortasında resimlerde görüldüğü gibi bir boşluk görürseniz, o kısımdan denize girmeyin! Bu sizi açığa doğru çeken kuvvetli bir akıntıdır. Bu akıntıya RİP akıntısı denir.

Genelde Karadeniz'e kıyısı olan sahillerde görülür. Yaz gelince her hafta sonu İstanbul Şile taraflarına akar. Ve her defasında acı haberlerle dönülür. Geçen hafta onlarca gencecik can yitti..

Rip akıntısına kapılırsanız paniğe kapılıp karaya doğru yani akıntıya karşı yüzmeye çalışmayın, kendinizi su üstünde tutun ve akıntının bittiği yerde önce kıyıya paralel olarak yüzün. Akıntılı alandan çıktıktan sonra karaya doğru yüzün.

Ben iyi yüzerim diye kendinizi aldatmayın. Bu akıntı en iyi yüzücü sporcuları bile yutmaktadır.

Aman n'olur, uyarıya kulak verin!

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 17:10
  1. İstanbul
  2. rip akıntısı

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