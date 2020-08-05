Riot games'ten çalışanlarına teşekkür izni!

2009 dan beri sunduğu League of Legends adlı oyunuyla 15 milyon aktif kullanıcıya ulaşan Riot Games, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın sürecinde bile çalışmalarına devam etmişti. Ekim 2019'da FPS oyunu olan Valorant'ı da duyuran Riot Games oyun hatalarının düzenlenmesi anlamında ciddi anlamda ter dökmüştü. Birçok platformla anlaşıp online turnuvalar düzenleyen Riot Games, çalışmalarının karşılığı almışa benziyor. Kullancılarına yeni haberler veren oyun şirketinden bugün ise çalışanlarını sevindiren bir haber geldi.

Riot Games çalışanlarına 1 hafta izin verecek

Riot Games'ten yapılan açıklamaya göre, çalışanlarına 1 hafta izin vereceğini açıkladı. Çalışanlar için tatil 10 Ağustos'ta başlayacak. Web siteden yayınlanan tatil duyurusunun parolası " bağlantıyı kes, şarj et ve yeniden başlat " oldu. Açıklamanın devamında ise “Oyun geliştiricileri olarak, hepimiz projelerimizin etkilerinin fazlasıyla farkındayız. Sağlığımıza bir ekip olarak öncelik vermeyi kendimize ve size borçluyuz, böylece size uzun yıllar boyunca yeni deneyimler getirebiliriz. ” diye ekledi.